محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويتروز
قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إن الانتخابات البرلمانية لن تجرى بعد ثلاثة أشهر، وذلك حسبما أفاد منشور للرئاسة على فيسبوك.
وأصدر سعيد أول أمس الأربعاء مرسوما بحل البرلمان، المعلق منذ العام الماضي، بعدما حاول عدد من أعضاء البرلمان، عقد جلسة افتراضية، بهدف إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر قيس سعيد: لا انتخابات برلمانية تجرى بعد 3 أشهر في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.