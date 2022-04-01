قيس سعيد: لا انتخابات برلمانية تجرى بعد 3 أشهر في تونس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويتروز

قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في وقت متأخر من مساء أمس الخميس إن الانتخابات البرلمانية لن تجرى بعد ثلاثة أشهر، وذلك حسبما أفاد منشور للرئاسة على فيسبوك.

وأصدر سعيد أول أمس الأربعاء مرسوما بحل البرلمان، المعلق منذ العام الماضي، بعدما حاول عدد من أعضاء البرلمان، عقد جلسة افتراضية، بهدف إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية منذ أشهر.