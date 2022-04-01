اخبار الرياضه السعوديه الأخضر يكسر الأرقام

محمد بن مسعود - الدمام - حقق منتخبنا الوطني الأول أرقاما غير مسبوقة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في دوحة قطر، كاسراً ما الخليج 365 تسجيله من أرقام مميزة في 2006 و2018، وذلك بفضل الدعم الذي يلقاه منتخبنا الوطني الأول من حكومتنا الرشيدة في ظل البرامج التطويرية من وزارة الرياضة واتحاد القدم، وهو الأمر الذي نتج عنه ضمان التأهل لكأس العالم قبل خوض مواجهتي الصين وأستراليا متصدراً المجموعة ومحققاً أعلى معدل فوز بواقع 7 انتصارات وبرصيد 23 نقطة كاسراً الرقم المسجل في 2018 بواقع 6 انتصارات و19 نقطة، وتعتبر المرة الثانية التي يفوز فيها منتخبنا الوطني في جميع المباريات التي لعبت على أرضه، إذ تمكن منتخبنا الوطني في التصفيات من الفوز على جميع المنتخبات الآسيوية على ملعب الجوهرة، وكان آخرها الفوز على المنتخب الأسترالي لأول مرة في التصفيات والمرة الثانية في جميع البطولات، إذ كان آخر فوز للأخضر على منتخب الكنغر في 1995 في كأس القارات حاملاً توقيع المرحوم محمد الخليوي. ويعد الفرنسي هيرفي رينارد أفضل مدرب أجنبي من حيث الفوز مع الأخضر بـ18 فوزا كاسراً رقم المدرب الهولندي فاندرليم (17 فوزا). وفي حديث خاص لـ«عكاظ» قال الأمير نواف بن محمد: «ما تحقق يعد إنجازاً يعزز الاستمرارية، وبدون أدنى شك هذه الاستمرارية تعني الرخاء ومواصلة العمل لتحقيق الإنجازات والمحافظة عليها، وهذا بحد ذاته عمل صعب ومرهق، فالجميع يذكر قبل 4 سنوات تأهلنا في المباراة الأخيرة من التصفيات وهذه المرة خطفنا بطاقة التأهل قبل مباراتين، وهذا كله نتاج عمل وتخطيط». وأضاف الأمير نواف: «أثبت منتخبنا الوطني علو كعبه وهذا ليس سهلاً، وفي نفس الوقت أرقام مهمة لتاريخنا ولتقييم الأخضر في تصنيف الفيفا مستقبلاً». وختم الأمير نواف بن محمد حديثه بقوله: «أتمنى أن يكون الموسم القادم مدروسا بحيث يكون بشكل عام لصالح خدمة منتخبنا الوطني». أرقام الأخضر في التصفيات: قد يهمك أيضاً :- اخبار الرياضه السعوديه ذكريات «الأهلي» الخالدة اخبار الرياضه السعوديه «يمشي كدا كدا».. بصمة اتحادية بنكهة عالمية اخبار الرياضه السعوديه سارة خربيط: رالي سدير يعني لي الشيء الكثير فائدة مذهلة للأفوكادو.. وهذه الكمية الموصى بها قائد قوات أمن العمرة يتفقّد جاهزية الخطط الأمنية والمرورية لموسم عمرة 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه الأخضر يكسر الأرقام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.