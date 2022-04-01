اخبار الرياضه السعوديه «يمشي كدا كدا».. بصمة اتحادية بنكهة عالمية

محمد بن مسعود - الدمام - يعيش نادي الاتحاد أجمل أيامه خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من حيث تربعه على عرش صدارة سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ60 نقطة، وانتعاش مدرجه الوفي الذي يعتبر «كلمة السر» في تحقيق العديد من المنجزات والبطولات محلياً وخارجياً، ودعم الكيان والوقوف بجانبه في «الحلوة والمرة».

الاتحاد معروف بتصديره العديد من الأهازيج الفلوكلورية الحجازية بقصر كلماتها وعمق معناها وانتشارها على صدى واسع في منطقة الخليج والعرب، واقتحام تلك الأهازيج مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جداً.

ففي كل موسم لابد من تعليقة جديدة تكون حديث الوسط الرياضي محلياً وخارجياً، فبعد تعليقات «هيا تعال، جحفلي، وما يمشي»، ها هو مدرج «العميد» يقدم لنا أهزوجة الفوز بالنسبة لجماهيره ولاعبيه وكل منتم لهذا الكيان العظيم، التي تتكون من «3 كلمات» لتجتاح أكبر أندية العالم وأوروبا وعربياً وخليجياً، إلى أن باتت وجبة دسمة لكافة الأندية بعد كل فوز.

«يمشي كدا كدا» أصبحت تلك الكلمات البسيطة الاحتفال الشهير الخاص بنادي الاتحاد والمعتمد لـ«النمور»، إلى أن بات الجميع «يقلد» مدرج الاتحاد ولاعبيه في طريقة الاحتفال، حتى فرق أوروبا عبر حساباتها الرسمية المتحدثة باللغة العربية غردت بـ«كيف يمشي.. يمشي كدا كدا».

فأندية عريقة مرموقة مثل مانشستر سيتي، وليفربول، وبرشلونة، وموناكو، وروما وميلان، وغيرها احتفلت على طريقة العميد «يمشي كدا كدا».

من جهته، كشف عندليب مدرجات العميد صالح القرني سر هذا الاحتفال، وقال: «عندما ينطق مدرج الاتحاد بأي لزمة فإنها تصبح ذات طابع خاص وتتداول وتُقلد في كل مكان».

وأضاف: «مدرج الذهب دوماً له تقليعاته الخاصة التي تروق له ويمتع الجميع بها سواء محلياً أو خارجياً، فعندما نتحدث عن هذا المدرج الوفي علينا الإنصات ومتابعة ما يقدمه من ابتكارات تشجيعية لا توصف، والدليل الأهزوجة الفلولكلورية «يمشي كدا كدا» التي باتت محط أنظار الجميع محلياً وعالمياً واجتاحت كافة مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة». وتابع: «بحول الله تعالى سيتم تتويجنا بلقب الدوري ونكمل مشوارنا الذي بدأناه ونحقق الدوري والكأس وتعود الليالي الملاح الحلوة لهذا الصرح الكبير».

من جانبه، تفاعل رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي بتغريدة عبر حسابه الرسمي بعد تداول حسابات أندية العالم وأوروبا تدوينات عن أهزوجة «يمشي كدا كدا» قائلاً: «المدرج الأول في التأثير بشهادة الجميع، لمثلكم تُلعب كرة القدم».

الأندية العالمية:

ليفربول

برشلونة

موناكو

روما

ميلان