اخبار الرياضه السعوديه سارة خربيط: رالي سدير يعني لي الشيء الكثير

محمد بن مسعود - الدمام - متسابقة الرالي الكويتية سارة خربيط، التي شاركت في رالي سدير.. رياضية تلفت الانتباه، فكونها أنثى، ومن منطقة الخليج، وذات شغف منذ طفولتها بالسيارات والمحركات فإن الأعناق تلتفت للوقوف على تجربتها المميزة وعالمها بهذه الهواية التي يشاركها فيها إخوتها وخالها كما تقول. لذلك رحبنا بها في «عكاظ» لنقل جوانب عنها وعن تجربتها المميزة.

• هل واجهتك صعوبات بعد اتجاهك للدراجات كرياضة مفضلة لك؟

•• نهائياً، بل العكس هو الصحيح، فقرب أهلي من تلك الهواية كان السبب والداعم الرئيسي لي.

• إذن، اشرحي لقراء «عكاظ» كيف بدأتِ قيادة الدراجة.. وهل شاركتِ في سباقات الدراجات من قبل؟•• بدأت أولا على الدراجات الكلاسيكية، ثم أحببت بعدها الدراجات الصحراوية؛ وهي التي شكلت بدايتي في السباقات عقب رحلات قمت بها في شرق آسيا، وبعدها شاركت في سباقات الموتوكروس في الخليج وبعض الدول الأوروبية، وفي بداية ٢٠٢١ شاركت في أول رالي وكانت تلك المشاركة في أول جولة من بطولة العالم لسباقات الباها في دبي واستمرت تلك المشاركات لحد الآن.

فخورة بالمشاركة

• في رالي سدير، أصبحت أول متسابقة كويتية تخوض الرالي.. ماذا يعني لك هذا؟

•• بالتاكيد المشاركة تعني لي الكثير، وأفتخر بكوني الكويتية الوحيدة في هذا المجال، وأسعى لأكون خير ممثلة لبلدي ومشجعة لجميع الفئات النسائية في الوطن العربي.

• هل دخلتِ السباق ضمن فريق معيَّن؟ ومن دعمك وساندك؟•• بداياتي كانت بجهود شخصية، وبعد استمراري في المشاركات حصلت على الدعم في بلادي الكويت من قبل الهيئة العامة للرياضة والنادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية، كذلك كان وقوف عائلتي ومساندتهم الداعم الأول لي. وأيضًا تلقيت الدعم من قبل شركة هاسكافرنا الكويت وفريق داست البولندي للراليات وعدد من الشركات.

• عرفينا عن هدفك من المشاركة في سباق رالي سدير؟•• إشباع شغفي بتلك الرياضة وحب المنافسة بها يدفعانني للمشاركة في أكبر عدد من السباقات وخصوصا على الأراضي السعودية وذلك يمنحني فرصة أكبر في التطور في هذا المجال.

• تقييمك للتفاعل مع لحظة إعلانكِ المشاركة بسباق الراليات في السدير؟

•• بالتأكيد كان تفاعلا إيجابيا.

استعداد مستمر

• وكيف كانت استعداداتك قبل المشاركة في رالي سدير؟•• في الواقع أي شخص طموح يمارس تلك الرياضة يجب أن تكون استعداداته على مدار العام من ناحية اللياقة البدنية وممارسة ركوب الدراجة، وأنا دائماً أسعى لأن أكون كذلك.

• حدثينا عن مثلك الأعلى في الرالي؟•• أنا متابعة شرهة وعن قرب لمجال الراليات. ومشاركاتي وعلاقاتي بالمتسابقين وقصص نجاح أي منهم أو أي تجربة من أحدث متسابق إلى أبطال العالم تشكل لي معرفة كفيلة بجعل المثالية هي المثابرة على التجربة بالتحديد.

سجل الحصاد

• ما أهم ملامح إنجازاتك ومشاركاتك؟•• حصدت بعض الإنجازات على المستوى المحلي في سباقات الموتوكروس في الفئة النسائية، وحصلت على لقب وصيفة بطولة دبي للأندوروكروس، وأخيراً مشاركاتي في بطولة العالم للراليات الباها السنة الماضية والتي حصدت فيها المركز الرابع في فئة النساء.• وطموحاتك المستقبلية؟•• أطمح للمشاركة في جولات بطولة العالم لراليات الباها والكروس كانتري، و بالتأكيد رالي داكار.

• كلمة تختمين بها..

•• أوجه جزيل الشكر والعرفان لكل شخص دعمني وساندني في رياضتي، ولجهة تنظيم رالي سدير، والشكر موصول لجريدة «عكاظ» على إتاحة الفرصة بهذا الحوار.