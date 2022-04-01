قائد قوات أمن العمرة يتفقّد جاهزية الخطط الأمنية والمرورية لموسم عمرة 1443 هـ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس تفقّد قائد قوات أمن العمرة اللواء محمد بن عبدالله البسامي، جاهزية الجهات الأمنية والمرورية لتنفيذ الخطط الأمنية والمرورية المتعلقة بخطة أمن العمرة لهذا العام 1443 هـ، وشهِد فرضية حية للانتشار الميداني للجهات المشاركة، بحضور القادة الميدانيين. وشملت جولة قائد قوات أمن العمرة، المواقع والمسارات داخل الحرم وساحاته ومحطات النقل العام كافة، واطلع على آلية تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لأمن وسلامة وخدمة ضيوف الرحمن.

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