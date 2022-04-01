ماذا يحدث في الجسم عند الإقلاع عن التدخين؟.. “الصحة” توضح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
استعرضت وزارة الصحة، الفوائد الصحية الناتجة عن الإقلاع عن التدخين، والمراحل الزمنية لانعكاس ذلك على الحالة الصحية للجسم.
وأوضحت الوزارة، أنه بعد التوقف عن التدخين بـ 20 دقيقة سيعود معدل ضربات قلب الإنسان بشكل تدريجي للمعدل الطبيعي، وبعد 12 ساعة تعود معدلات أول أكسيد الكربون في الجسم إلى مستوياتها الطبيعية.
وأشارت إلى أنه بعد التوقف عن التدخين بأسبوعين إلى 3 أشهر تبدأ معدل الإصابة بالنوبات القلبية بالنزول، وتتحسن وظائف الرئة بشكل ملحوظ، وبعد شهر إلى 9 أشهر ينخفض السعال وضيق التنفس بشكل كبير.
وبيّنت أنه بعد سنة من الإقلاع عن التدخين تنخفض نسبة الإصابة بأمراض الشرايين التاجية للقلب إلى النصف مقارنة بالمُدخنين، وبعدها بسنتين إلى 15 سنة ينخفض خطر الإصابة بالجلطات الدماغية.
وأضافت أنه بعد مرور 10 سنوات يقل خطر الموت من سرطان الرئة بنسبة 50 % أقل من المُدخنين، مع انخفاض نسبة الإصابة بسرطانات الفم والبلعوم والمريء والمثانة والبنكرياس والكلى، فيما تتساوى بعد 15 سنة خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية مع غير المُدخنين.
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