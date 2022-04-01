شكرا لقرائتكم خبر عن «هيكل حوت» و«تليفون العملة» و«حيوانات محنطة» في مزرعة مواطن بـ«أم الساهك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365”، في جولة ميدانية، اقتناء المواطن سالم العواد، في أم الساهك، أدوات تراثية، ويزين مزرعته بها، منها هيكل عظمي لحوت، وجده نافقًا على ساحل الخليج العربي، بالإضافة إلى هاتف لإحدى الشركات، كان يستخدم في الماضي.

وذكر العواد أنه بدأ بفكرة ديوانية تراثية، واهتم بتجميع الأدوات التراثية فيها من جميع أنحاء المملكة، موضحًا أن تلك هوايته التي أحبها، وهي البحث عن الأشياء النادرة كالهواتف «تليفون العملة» و«النمبر بوك»، وهو الكتاب الخاص بدليل الأرقام، والتليفزيونات، إضافة إلى اقتنائه لهيكل عظمي لحوت وجده نافقًا على بحر الخليج العربي، ونقله إلى مزرعته، بالإضافة إلى شرائه للحيوانات المحنطة.

وبيّن أنه يفضل أن يتميز كل عام بترتيب جديد لموقعه بشكل سنوي، وجميعها أفكار شخصية، ابتدأ فيها من بلدة أم الساهك بالمنطقة الشرقية، مشيرًا إلى أن مزرعته تشهد وجود الزرع المقلوب، والمطر الصناعي.