شكرا لقرائتكم خبر عن قريبا.. تشغيل مشروع النقل العام بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير عام هندسة النقل والمرور بأمانة الشرقية م. فهد الدلبحي: إن الأمانة أعدت مخططا إستراتيجيا شاملا للنقل والمرور لــ 30 عاما القادمة، وإن مشروع النقل العام بالحافلات لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف يعد هدفا إستراتيجيا للأمانة، مؤكدًا أن الأمانة تعمل على تشغيل مشروع النقل العام بالحافلات خلال الفترة القادمة.مفاهيم الجودةودعا مختصون خليجيون في مجال الطرق والنقل، إلى تطبيق مفاهيم الجودة في نمذجة العمليات، وتعيين المتطلبات والمستهدفات ومؤشرات الأداء والنجاح، بهدف استدامة مشاريع الطرق والنقل بدول الخليج.

مقدرات المجتمعوطالبوا، خلال جلسات المنتدى الخليجي للجودة الشاملة في مجال الطرق والنقل، والذي اختتم أعماله أمس الأول بالدمام ونظمته جمعية هندسة الطرق والنقل الخليجية، الوزارات وهيئات الطرق في الخليج، بإطلاق برامج للمحافظة على الشبكة باعتبارها استثمارات طائلة وتمس أرواح الناس ومقدرات المجتمع وبيئته.

مواد وأساليبوقال مدير إدارة الإشراف بأمانة المنطقة الشرقية م. ماجد القرشي: إن الأمانة استخدمت مواد وأساليب عمل جديدة تحقق متطلبات الجودة وتخفض نسبيا تكاليف ورفع كفاءة الإنفاق، وابتكرت خلطة لإعادة أعمال ردم حفريات المرافق العامة، وهي عبارة عن مواد بديلة لمواد الردم العادية ويتم إنتاجها في محطات الخرسانة، وتسهم في التقليل من نفقات المشروع، مضيفًا أن الأمانة عمدت كذلك على مواد لمعالجة هبوط حول أغطية المنهولات وهي عبارة عن خلطات خاصة مسبقة التعبئة في الحالة الجافة بنسب محددة.

تقنية الليزروأوضح أن الأمانة عمدت كذلك لاستخدام أغطية المناهل المصنوعة من الفايبرجلاس؛ لاستخدامها كبديل عن أغطية التفتيش التقليدية المعدنية، إضافةً إلى معدات المسح الرقمي لعيوب الطرق باستخدام تقنية الليزر والمسح الضوئي، ويتم مسح أكثر من 200 كيلو متر طولي في اليوم، واستخدمت وحدة التدخل السريع لنزح مياه الأمطار عبر مضخات تعمل على مدار الساعة.

طبقات الأساسوأكد رئيس وحدة الجودة في مشروع «تناجيب -شركة أرامكو السعودية» لؤي العوى، أهمية استخدام الأسفلت المستصلح كبديل للركام الطبيعي في طبقة الأساس والذي لم يتم تطبيقه في المملكة، وأن هذه المادة تستخدم خارج المملكة، لافتًا إلى أهمية استخدام تقنية جديدة ذات إمكانات عالية من خلال استخدام مقاييس انحراف خفيف الوزن باعتباره فرصة جيدة لضمان مراقبة الجودة في موقع العمل.

خطة إستراتيجيةفيما قال مدير مشاريع وصيانة الطرق بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالبحرين م. بدر علوي: إن شبكة الطرق في مملكة البحرين حققت أرقاما في التميز، مرجعا ذلك إلى الخطة الإستراتيجية التي تبنتها الوزارة وربطها برؤية مملكة البحرين 2030.

الطاقة الاستيعابية

ولفت مدير إدارة النقل البحري بهيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي محمد الهاشمي إلى أن الهيئة تعمل على رفع الطاقة الاستيعابية في النقل البحري بإمارة دبي إلى 16 مليون راكب بحلول 2030م مقابل 11 مليون راكب في العام 2021م، مضيفًا أن العمل يجري على زيادة الرحلات ذاتية التشغيل بالمراكب إلى 25 %.

كفاءة التدريبوطالب فني طرق من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان حمدان العيسائي، برفع مستوى التدريب وكفاءته للكادر الفني على مستوى دول الخليج في مجال تصميم وتنفيذ وصيانة الطرق، مشددًا على مراقبة الجودة في تصميم وتنفيذ الطرق خليجيا للوصول إلى منتج أو خدمة عالية الجودة في وقت قياسي وبأقل التكاليف وتحقيق أعلى درجة رضاء للمستفيدين.

أحمال مروريةوبين د. إبراهيم الضبيب، من المركز المتطور للاستشارات الهندسية أن الظروف البيئية وكذلك الأحمال المرورية تؤدي إلى عيوب طبقات الرصف، مشيرا إلى أن تدهور وتلف طبقات الرصف عملية معقدة ومتداخلة الأسباب.

مفاهيم الجودة

ودعا إلى تطبيق مفاهيم الجودة في نمذجة العمليات وتعيين المتطلبات والمستهدفات ومؤشرات الأداء، مبينا أن النجاح هو كم تسهم الطرق في كامل دورة حياتها في الاستدامة المجتمعية المنشودة، مطالبا الوزارات وهيئات الطرق في الخليج بإطلاق برامج للمحافظة على الشبكة، فهي استثمارات هائلة وتمس أرواح الناس ومقدرات المجتمع وبيئته.

تعزيز التعاونوطالب مدير مختبر المنتجات الكيميائية والبترولية بإدارة المواصفات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة م. عبد رب الأمير الصقر، بضرورة تعزيز التعاون بين الجهات المعنية والجامعات الأكاديمية والمراكز البحثية على إجراء البحوث في مجالات رصف الطرق الأسفلتية، داعيا للالتزام باستخدام مواصفات السوبربيف في تصميم الخلطات الأسفلتية لما تتميز به من أداء أفضل تحت أقصى درجات الحرارة والأحمال المرورية للشاحنات الثقيلة.