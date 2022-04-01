شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ألف جولة تغلق 160 منشأة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية 24.138 جولة رقابية على المحال والمنشآت التجارية، خلال الشهرين الماضيين، نتج عنها إغلاق 160 محلاً مخالفاً، ورصد 23.108 مخالفات للإجراءات النظامية والاحترازية.

وأوضحت الأمانة أنه جرى مصادرة وإتلاف 6301 كجم من المواد الصلبة، وإتلاف 848 كجم من المواد السائلة، فيما بلغ عدد الرخص المهنية الصادرة 2526 رخصة، والشهادات الجديدة 5321 شهادة.

وبيّنت أن الجولات الرقابية تأتي ضمن خططها المسبقة لمتابعة مختلف الأنشطة التجارية وأسواق النفع العام، وتطبيقها كافة الإجراءات الاحترازية والنظامية، يأتي ذلك تزامنًا مع قرب شهر رمضان الكريم، وتشديد المتابعة لأعمال النظافة في مختلف الطرق والميادين والشوارع الرئيسة والفرعية، إضافة لرفع النفايات بصورة دورية، إلى جانب تشكيل فرق ميدانية تتولى المراقبة والتفتيش على جميع المطاعم والمطابخ والبوفيهات والمخابز ومحلات الحلويات، وأعمال النظافة على المسالخ، ومتابعة الأنشطة الرمضانية كافة.