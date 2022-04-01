شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فيصل مركز معتمد لتدريب الخريجات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت جامعة الملك فيصل، أمس الأول، اتفاقية تعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تشمل اعتماد جامعة الملك فيصل كمركز تدريب معتمد في المشروع الوطني لتدريب المقبلات على العمل.

وشملت الاتفاقية، التي وقّعها رئيس الجامعة د. محمد العوهلي، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية د. عبدالله أبو اثنين، تعزيز فرص توظيف خريجات الجامعات السعودية الباحثات عن عمل، من خلال برنامج أعدته الجامعة للتدريب الموازي، إضافة إلى مجالات تعاون متعددة.