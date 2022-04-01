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جامعة الملك فيصل مركز معتمد لتدريب الخريجات

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الدمام - شريف احمد - وقّعت جامعة الملك فيصل، أمس الأول، اتفاقية تعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تشمل اعتماد جامعة الملك فيصل كمركز تدريب معتمد في المشروع الوطني لتدريب المقبلات على العمل.

وشملت الاتفاقية، التي وقّعها رئيس الجامعة د. محمد العوهلي، ونائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية د. عبدالله أبو اثنين، تعزيز فرص توظيف خريجات الجامعات الباحثات عن عمل، من خلال برنامج أعدته الجامعة للتدريب الموازي، إضافة إلى مجالات تعاون متعددة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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