شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. 18 ألف بلاغ «بلدي» وإتمام الخدمة لـ 9421 عميلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعاملت إدارة «خدمات العملاء وتجربة العميل» بأمانة محافظة الأحساء، مع 18 ألف بلاغ، ومعالجة 17 ألفا، خلال الربع الأول من العام الحالي، عبر النظام الإلكتروني لمركز الاتصال في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك ضمن الفترة ذاتها شهدت تقديم وإتمام الخدمة لـ9421 عميلا.

وأوضح مدير إدارة خدمات العملاء وتجربة العميل عبدالعزيز الملحم امتدادا للحملة المشتركة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالأحساء، التي تعنى برفع المخلفات والأنقاض، بالشراكة بين القطاعات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

وتلقت الأمانة بلاغات لإزالة مخلفات البناء 1225، إزالة السيارات التالفة 983، معالجة الكتابة المشوهة على الجدران 85، صيانة أعمدة الإنارة 3129، صيانة الأرصفة 2063.

وأضاف: أتاحت الأمانة وسائل تواصل تفاعلية تهدف إلى تمكين العملاء من التواصل إلكترونيا مع الأمانة دون الحاجة إلى زيارتها حضوريا، ومنها ما يتيح إمكانية التفاعل مع العملاء وخدمتهم إلكترونيا، مرتبط بمنظومة الأمانة الإلكترونية ويتكامل آليا مع الأنظمة الداخلية والخارجية للأمانة.