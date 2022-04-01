شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق وإنذار 11 منشأة ورصد 33 عاملا مخالفا في «صناعية دلة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت حملة شاملة نفذتها شرطة الدمام، بالتنسيق مع بلدية غرب الدمام، ووزارة التجارة، ومكتب العمل، على صناعية دلة، عن إغلاق 5 منشآت، وإنذار 6 أخرى، ورصد 41 مخالفة، ما بين مخالفات بلدية وتجارية، إضافة إلى رصد 33 من العمالة الوافدة المخالفة، ورصد متسلل من الجنسية الإثيوبية، وتم التعامل معهم، كل حسب الإجراء المخصص له.

واستهدفت الحملة التأكد من إقامات العاملين، وسلامة التراخيص وسريان مفعولها، وفحص المواد المستخدمة في المؤسسات والمحلات التجارية، للتأكد من مطابقتها المواصفات والاشتراطات.

وضبطت الحملة تراخيص بلدية منتهية، إضافة إلى مزاولة بعض المنشآت أنشطة مخالفة، ووجود بعض المسروقات المبلغ عنها، وأغلقت منشآت بعد هروب وافدين مخالفين منها، لحين معرفة أصحابها وتطبيق الأنظمة عليهم.

وأسفرت الحملة عن كشف سكن عمالة مخالفة، ووجود عمالة غير نظامية، إضافة إلى وجود عمالة مخالفة لنظام العمل، لعدم تطابقهم مع المنشأة التي يعملون بها.

تكونت الحملة من 5 فرق ميدانية متكاملة، كل فرقة مسؤولة عن إحدى المناطق في الصناعية، وتفتيشها بالكامل، وتستمر الجولات بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة، للوصول إلى وطن بلا مخالفات، على أن تكون هناك حملات مكثفة خلال شهر رمضان المبارك.

رصد متسلل من الجنسية الإثيوبية والتعامل معه

ضبط تراخيص بلدية منتهية وبعض المسروقات