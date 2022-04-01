شكرا لقرائتكم خبر عن الأكبر عالميا.. 12 مليون ريال جوائز مسابقة التلاوة والأذان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينطلق في شهر رمضان المبارك أول برنامج مسابقات يجمع تلاوة القرآن والأذان، عبر القناة السعودية ، بعنوان «عطر الكلام»، والذي شارك في تصفياته أكثر من 40 ألف متسابق، ويذاع قبل موعد أذان المغرب.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي، أن القيمة الإجمالية للجوائز تقدر بنحو 12 مليون ريال سعودي، لتكون أكبر جائزة في تلاوة القرآن الكريم والأذان على مستوى العالم.

وتشمل جوائز أجمل تلاوة للقرآن: المركز الأول 5 ملايين ريال، والثاني مليوني ريال، والثالث مليون ريال، والرابع نصف مليون ريال، كما تشمل جوائز مسابقة أجمل أذان: المركز الأول مليوني ريال، والثاني مليون ريال، والثالث نصف مليون ريال، والرابع 250 ألف ريال.

وتتكون لجنة التحكيم من 5 أعضاء ثابتين، منهم الشيخ مشاري العفاسي والشيخ عادل الكلباني، والشيخ محمود عكاوي والبهلول سعيد أبو عرقوب ود. طه عبدالوهاب، لتقييم أداء كل مشترك، وفي نهاية الحلقة وقبل الإعلان عن النتائج تجتمع لجنة التحكيم مع اللجنة الاستشارية للمناقشة حول أداء المشتركين، وفي كل حلقة يُستبعد كل مشترك حصل على أقل عدد أصوات في كل فئة.

ويتنافس المشاركون في 19 حلقة يوميا، تنطلق مع غرة الشهر الكريم، وتنقسم التصفيات إلى 3 مراحل، الأولى: تنقسم إلى فئتين، 18 متسابقا في تلاوة القرآن و18 متسابقا في فئة الأذان، ويتأهل من كل فئة 12 مشتركا لتصفيات ربع النهائي، ومن ثم يستمر التنافس ليصل إلى 6 مشتركين من كل فئة لمرحلة نصف النهائي، وفي الجزء الأخير من البرنامج يتأهل أفضل 4 قراء و4 مؤذنين للنهائي، ويخضع كل مشترك حينها لآخر اختبار أمام لجنة التحكيم، قبل أن يعلن اسم الفائز في كل فئة.