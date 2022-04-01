شكرا لقرائتكم خبر عن تزويد مصليات المسجد الحرام بـ «مصحف المكفوفين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زودت الإدارة العامة للمصاحف والكتب، بوكالة الرئاسة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، مصليات المسجد الحرام بمصحف الحرمين الإلكتروني «للمكفوفين»، وذلك استعدادا لموسم رمضان المبارك.

وأوضح مدير عام الإدارة غازي الذبياني أنه جرى تخصيص مواقع ودواليب لمصحف الحرمين الإلكتروني، من ضمنها مصلى ذوي الاحتياجات الخاصة الواقع في توسعة الملك فهد -رحمه الله- الدور العلوي أمام سلم «64» وفي الدور الأرضي أمام باب «67»، ولمصلى النساء بجوار باب «88» وباب «74» بالدور الأرضي، وذلك حرصا منها على أن تكون الخدمات المقدمة في متناول أغلى فئة على قلوبنا.

وأضاف إن جهاز المصحف الإلكتروني للمكفوفين يسهل عليهم قراءة القرآن الكريم وتدبر آياته، كما يحول أحرف برايل الثابتة إلى متحركة، تتشكل إلكترونيا حسب آيات القرآن الكريم والأحرف العربية والصفحة، وهو مطابق لمصحف مجمع الملك فهد، وذلك في تصميم يساعد الكفيف على الوصول إلى الصفحات والسور والأجزاء بسرعة وسهولة، ويقدم النص الكامل للقرآن باستخدام معايير تقنية لنظام معلوماتي ورقمي.