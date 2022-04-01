شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل توعية وتوجيه لقاصدي الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي د. عبدالرحمن السديس، عددا من الرسائل التوعوية التوجيهية لقاصدي الحرمين الشريفين، تزامنا مع استقبال شهر رمضان المبارك.

وتهدف الرسائل إلى تعزيز الجانبين التوجيهي والإرشادي لقاصدي الحرمين الشريفين، ومواءمة استعدادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات العاملة فيهما خلال موسم رمضان المبارك، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإمكانات التي هيأتها حكومة المملكة العربية السعودية، ليؤدي قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتهدف الرسائل في مجملها إلى تذكير القاصدين بفضل شهر رمضان المبارك، وحض المسلمين على اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحة، بالإضافة إلى توجيهات تتعلق بالتوعية والوقاية والاحتراز والتحلي بالآداب الشرعية خلال الشهر الكريم والتعاون مع العاملين في الحرمين الشريفين، والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي تسهم في إيجاد البيئة الآمنة المطمئنة.