شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز ثقافة 240 متطوعة بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت 240 متطوعة من الفرق التطوعية النسائية في المسجد الحرام، في لقاء بعنوان «قوة التطوع بروح العطاء»، وذلك في إطار مبادرة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وسلسلة البرنامج الرمضاني الثقافي «العمل بروح الفريق».

وبيَّن وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والثقافية الشيخ د. ناصر الزهراني، خلال اللقاء، أهمية العمل التطوعي وأهدافه السامية ومدى اهتمام الرئاسة العامة بهذا الجانب، من خلال توجيهات الرئيس العام - حفظه الله - في زيادة التكامل في ساعات العمل التطوعي.

وبيَّن أن التطوع أحد مرتكزات الرؤية المباركة 2030، مشيرا إلى أهمية الجانب العملي وتنمية روح التطوع من خلال المهارات في ميادين العمل التطوعي، قائلا إن المرأة هي نصف المجتمع؛ إذ لها أدوار رائعة ومهارات متجددة تقوم من خلالها بخدمة المجتمع الحيوي، مشيرا إلى أن جانب التطوع له العديد من المهارات التي يمكن اكتسابها من خلال التدريب والمشاركة «كل فيما يحب ويتقن».