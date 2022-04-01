شكرا لقرائتكم خبر عن 150 حافلة لنقل الأهالي والزوار للمسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة ملامح الخطة التشغيلية لمنظومة خدمات النقل الترددي «حافلات المدينة» خلال أيام شهر رمضان 1443هـ لنقل المصلين من الأهالي والزوار من المسجد النبوي الشريف وإليه، وذلك عبر تخصيص أسطول حافلات يتكون من 150 حافلة تعمل من خلال 7 مسارات رئيسة في المدينة المنورة. وتتضمن الخدمة -التي ستنفذها الشركة المشغلة وتشرف عليها الهيئة مطلع الشهر الفضيل- تقديم الخدمات للمستفيدين عبر محطة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومحطة قطار الحرمين السريع، ومحطة حي الخالدية، ومحطة حي سيد الشهداء، ومحطة موقف العالية، ومحطة موقف الجامعة الإسلامية، إضافة إلى محطة الاستاد الرياضي لخدمة السكان في الأحياء الواقعة غرب المدينة. ومن المقرر أن تبدأ حافلات الخدمة الترددية من المسجد النبوي الشريف وإليه يوميا طوال أيام الأسبوع ابتداء من الساعة الثالثة عصرا وتتواصل إلى ما بعد صلاة التراويح في مسار الذهاب والإياب، فيما سيتم تقديم الخدمة خلال أيام الجمعة من كل أسبوع ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، في حين سيتم التوسّع في تنفيذ الخدمة الترددية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، بحيث يتواصل تقديم الخدمة إلى ما بعد أداء صلاة القيام بنصف ساعة، وسترفع الهيئة مستوى التواصل مع المستفيدين من خلال الرسائل النصية التوعوية SMS عند اكتمال الطاقة الاستيعابية.

ويتيح التطبيق الإلكتروني لـ «حافلات المدينة» إمكانية الوصول لمنظومة النقل عبر نافذة إلكترونية موحدة على نظامي التشغيل «Android - iOS» على الهواتف الذكية، ويعمل التطبيق أتمتة كاملة لأداء حافلات النقل العام وتعزيز التكامل مع نظام حجز وشراء التذاكر بقيمة تنافسية تبلغ «3.45 ريال» شاملة الضريبة لمسارات الأحياء السكنية، فيما رسوم الخدمة بقيمة 11.5 ريال لمساري المطار والقطار، إضافة إلى تفعيل أنظمة التتبع والتشغيل ومتابعة حركة الحافلات.