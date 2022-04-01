شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية الأعلى حرارة في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي على المنطقة الشرقية لتصل إلى أقصى معدلاتها «ما دون 45 درجة مئوية»، في ارتفاع أعلى من معدلها، في مثل هذا الوقت من العام الماضي، في حين تتراوح درجات حرارة الخليج العربي حول المعدل الطبيعي.

وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ ”الخليج 365”: إن التوقعات تشير إلى أن معدلات درجات الحرارة السطحية خلال شهر رمضان ستكون أعلى من المعدل على جميع أجزاء المملكة، وتشمل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويصل أقصاها على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، لتتراوح بين 40 درجة مئوية و45 درجة مئوية، إضافة إلى هطول الأمطار على أغلب مناطق المملكة، وتشمل المدينة المنورة، وتكون أعلى من المعدل في بعض الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، وتشير التوقعات لشهر رمضان إلى درجات حرارة حول المعدل على كل من الخليج العربي والبحر الأحمر وخليج عدن وأعلى من المعدل على بحر العرب.

وأشار «العقيل» إلى أن هناك احتمالية وجود بعض حالات الشذوذ المناعي والتي تسمى بالحالات المتطرفة والتي تنتج عنها أمطار شديدة الغزارة، علمًا بأن هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، ويمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى «الآنية»، والتي تبث في الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للأرصاد.