شكرا لقرائتكم خبر عن كن قدوة.. حملة لنشر الوعي بمكانة الحرم النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الوكالة المساعدة للاتصال والشؤون الإعلامية، بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، حملتها الإعلامية «كن قدوة» عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتهدف الحملة التي انطلقت أمس، وتستمر لمدة 3 أيام، إلى توعية قاصدي ورواد المسجد النبوي بمكانته والمحافظة على قدسيته وغرس عظمته في نفوس الأطفال مع المحافظة على الهدوء والسكينة للمصلين والزائرين.

وشاركت وكالة الرئاسة حملتها مع مختلف الجهات الحكومية في المدينة المنورة، لنشر الوعي بمكانة المسجد النبوي عبر المنصات الرسمية. وتركز الحملة على الجانب التوعوي من خلال العمل على نشر تصاميم الرسائل التوعوية بشكل متزامن، حيث انطلقت الحملة أمس الخميس 28 شعبان.