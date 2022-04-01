شكرا لقرائتكم خبر عن مباشرة قضايا فساد في 7 وزارات.. وإيقاف 127 مواطنا ومقيما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، خلال شهر شعبان 1443 هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 5279 جولة رقابية، والتحقيق مع 258 مشتبها به من ضمنهم موظفون من وزارات «الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان»، والهيئة العامة للطيران المدني.

وأوقفت 127 مواطنا ومقيما، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم «الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير»، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.

ودعت الهيئة للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري، لحماية المال العام والحفاظ عليه، وذلك من خلال الهاتف المجاني «980»، والبريد الإلكتروني.