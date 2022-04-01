شكرا لقرائتكم خبر عن بنية رقمية متكاملة تستقبل ضيوف الرحمن في «حج 43» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج محمد البيجاوي، إن آليات تنظيم موسم «حج 43»، تخضع للتحليل، وسيتم الإعلان عنها قريبا بعد العرض على القيادة الحكيمة لاتخاذ ما تراه مناسبا، مشيرا إلى إعداد بنية رقمية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، خلال الموسم المقبل.

إثراء التجربة

وأكد لـ ”الخليج 365”، وجود بنية رقمية عالية وصلت إليها المملكة العربية السعودية، تضاهي أكبر دول العالم، وسيتم تسخير التقنية، لتجويد الخدمات وإثراء تجربة الضيف الكريم والتيسير عليه، مما يعكس بوضوح أن المملكة تنافس بقوة، في هذا الشرف العظيم وستتواصل الجهود.

وأضاف: سيشاهد ضيوف الرحمن المزيد من الخدمات التي تليق بهم وتليق بسمعة المملكة، مشيرا إلى أن إعلان المملكة رفع الاحترازات دليل على النجاحات التي تحققت في ظل توجيهات القيادة الحكيمة التي لا تدخر جهدا في بذل الغالي والنفيس في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والارتقاء في منظومة الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن الحجاج والمعتمرين والزوار.

مبادرة مكةوبين «البيجاوي» اختلاف الظروف بين العمرة والحج، إذ ان الحج تتحكم فيه محددات زمانية ومكانية، ويتسم بحشود ضخمة في توقيت واحد، لعدة أيام، مما يشكل تحديا كبيرا، ولذلك تعمل الجهات الصحية مع الجهات الأخرى في تقييم الوضع باستمرار والاستفادة من التجارب التي نمر بها.

ووصف تجربة فتح الحرمين الشريفين بكامل طاقتيهما، بأنها ناجحة يشهد بها الجميع، مشيرا إلى أن هناك طلبا متزايدا للتوسع في مبادرة مكة، إحدى مبادرات تطوير خدمات الحجيج، والتي أثبتت نجاحها، وهناك نماذج أخرى تقدمها المملكة لضيوف الرحمن بشتى الطرق والوسائل لإتمام هذه الرحلة المباركة، بسهولة ويسر.

وقال: الترحاب أحد المفاهيم الأساسية في خدمة الضيف الكريم خلال رحلته، والوزارة حريصة مع الجهات الأخرى في تأصيل هذا المفهوم، بحيث لا يقتصر على منفذي الدخول والمغادرة فحسب، وإنما يصبح سلوك جميع مقدمي الخدمة في جميع مراحل رحلة الحاج والمعتمر.

الترحاب ركن أساسي في خدمة الحجيج والمعتمرين