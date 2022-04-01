شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشورى ينوه بالعلاقات الأخوية مع طاجيكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، خلال استقباله في مكتبه بمقر المجلس في الرياض، سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي، بالعلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى ضرورة تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، لا سيما ما يتصل بالعلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الطاجيكي.

من جانبه، قدَّم سفير جمهورية طاجيكستان شكره لرئيس مجلس الشورى، متطلعا إلى مزيد من تعزيز العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة في شتى المجالات.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والتأكيد على ضرورة تفعيل التواصل بين لجنتي الصداقة البرلمانية المشتركة في مجلس الشورى والبرلمان الطاجيكي، من خلال الزيارات المتبادلة بينهما للمساهمة في تقوية العلاقات البرلمانية والتي تفضي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.