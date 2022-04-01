شكرا لقرائتكم خبر عن «آيزو» استمرارية الأعمال لمجلس الضمان الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل مجلس الضمان الصحي على شهادة الآيزو في استمرارية الأعمال ISO22301:2019 الممنوحة من شركة بيروفرتاس العالمية، نتيجة تطبيقه المعايير واستيفاء كل الاشتراطات اللازمة.

وعزز المجلس تميزه في الإنجازات بعد أن سجل حضوره للمرة الرابعة عبر إنجاز عالمي جديد يحققه في الجوانب المتعلقة بتطبيق معايير الجودة العالمية، إضافة إلى إنجازاته السابقة بحصوله على شهادات «ISO 27001,ISO 9001 & ISO 10002»، وجاء حصول المجلس على شهادة الآيزو الجديدة بعد نجاحه في تطبيق المعايير والاشتراطات، ومن أبرزها تحديد المخاطر لضمان استمرارية الأعمال ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها، وتبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث إلى أدنى مستوى، ما ينعكس إيجابا على أعمال المجلس، ويعزز مكانته وموثوقية أدائه مع المتعاملين.

وأكد المتحدث الرسمي للمجلس أحمد أبو عمارة، أن نيل شهادة الآيزو في استمرارية الأعمال ISO22301:2019 يعد تتويجا لأعماله وجهوده الرامية إلى رفع الجودة والكفاءة في قطاع التأمين الصحي، مضيفا أن هذا الاعتراف الدولي إضافة مهمة لجميع الإنجازات التي حققها المجلس الذي يسعى إلى تمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين بأعلى درجات الجودة والكفاءة.