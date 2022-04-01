هل يتم الانتقال من نظام الضمان القديم إلى المطور بشكل تلقائي؟.. “الموارد البشرية” تجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على استفسار حول مدى حدوث انتقال تلقائي من نظام الضمان القديم إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور.
وأكدت الوزارة، أنه يجب على المُستفيد الحالي التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لانتقاله من نظام الضمان القديم إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور.
وشددت على أنه لا يوجد انتقال تلقائي من الضمان القديم إلى المطور، لكن الأمر يحتاج إلى تسجيل.
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