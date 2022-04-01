زيلينسكي يتحدث عن وضع “بالغ الصعوبة” في دونباس

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن الوضع في الجنوب ومنطقة دونباس لا يزال بالغ الصعوبة وأكد مجددا أن روسيا تحشد قواتها بالقرب من مدينة ماريوبول المحاصرة.

وأضاف في كلمة مصورة في وقت متأخر من الليل: “ستكون هناك معارك في المستقبل. ما زلنا بحاجة إلى السير في طريق صعب للغاية للحصول على كل ما نريده”.

في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، الخميس، إنه من غير الواضح ما إذا كانت قافلة المركبات العسكرية الروسية المتجهة إلى كييف، والتي امتدت ذات يوم نحو 66 كيلومترا، ما زالت موجودة بعد أن فشلت في إنجاز مهمتها.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الوزارة: “لا أعرف حتى ما إذا كانت (القافلة) لا تزال موجودة في هذه المرحلة… هم لم ينجزوا مهمتهم على الإطلاق”.

وأصبحت القافلة المتوقفة رمزا للصعوبات التي تواجهها روسيا في ساحة المعركة، إذ تعرضت لهجمات متكررة من القوات الأوكرانية خلال الأسابيع الأولى من الهجوم المستمر منذ أكثر من شهر.

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وفي تطور آخر، أعلنت السلطات الأوكرانية، الخميس، أنّ القوات الروسية غادرت محطة تشيرنوبيل التي كانت تحتلّها منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في 24 فبراير.

وقالت الوكالة الحكومية الأوكرانية المكلفة إدارة منطقة المحطة على فيسبوك: “لم يعد هناك أشخاص أجانب داخل محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية”.

وكانت الوكالة أشارت قبيل ذلك إلى أنّ القوات الروسية بدأت مغادرة المحطة الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر شمالي كييف.

واتّهمت الوكالة القوات الروسية بأنّها أقدمت خلال مغادرتها المحطة على “نهب المباني وسرقة المعدّات وسواها من الأغراض الثمينة”.

وسيفتش متخصّصون أوكرانيون الآن المحطة بحثاً عن أيّ “عبوات ناسفة”، حسب المصدر نفسه.