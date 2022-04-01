محمد بن مسعود - الدمام - نجح الاتحاد في العودة لطريق الانتصارات من جديد في دوري خالد بن حمد لكرة اليد على حساب باربار بالتفوق عليه 33/31، ليضيف الاتحاد 3 نقاط ويرتفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس، بينما تكبد باربار خسارة جديدة هذا الموسم الذي يُعد كارثيًا لهذا النادي العريق في لعبة كرة اليد وسبق له التتويج بالألقاب، وصار رصيده 31 نقطة في المركز السابع بعيدًا عن المراكز الأولى. وأنهى الاتحاد الشوط الأول لصالحه بفارق هدفين 14/12.
وكان النجمة حسم لقب الدوري لصالحه في هذه الجولة بعدما تفوق على الشباب، لينهي صراع المنافسة على اللقب قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات، بعدما استمر في سلسلة انتصاراته التي بلغت 17 انتصارًا منذ بداية الموسم ودون أي تعثر، سواء بالتعادل أو الخسارة، ويبقى صراع الوصافة بين الأهلي والشباب في الجولات الثلاث الأخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يتفوّق على باربار في دوري خالد بن حمد لكرة اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.