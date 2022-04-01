الاتحاد يتفوّق على باربار في دوري خالد بن حمد لكرة اليد

محمد بن مسعود - الدمام - نجح الاتحاد في العودة لطريق الانتصارات من جديد في دوري خالد بن حمد لكرة اليد على حساب باربار بالتفوق عليه 33/‏‏31، ليضيف الاتحاد 3 نقاط ويرتفع رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس، بينما تكبد باربار خسارة جديدة هذا الموسم الذي يُعد كارثيًا لهذا النادي العريق في لعبة كرة اليد وسبق له التتويج بالألقاب، وصار رصيده 31 نقطة في المركز السابع بعيدًا عن المراكز الأولى. وأنهى الاتحاد الشوط الأول لصالحه بفارق هدفين 14/‏‏12.

وكان النجمة حسم لقب الدوري لصالحه في هذه الجولة بعدما تفوق على الشباب، لينهي صراع المنافسة على اللقب قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات، بعدما استمر في سلسلة انتصاراته التي بلغت 17 انتصارًا منذ بداية الموسم ودون أي تعثر، سواء بالتعادل أو الخسارة، ويبقى صراع الوصافة بين الأهلي والشباب في الجولات الثلاث الأخيرة.