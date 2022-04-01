خالد بن حمد يستقبل منتخب الدراجات بعد إنجاز الآسيوية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية، منتخبنا الوطني للدراجات بالورود لدى عودته من طاجاكستان بعد تحقيق انجاز آسيوي كبير بحصول الدراج الشاب أحمد مدن الميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية للدراجات الهوائية، بحضور سيد شبر الوداعي أمين سر الاتحاد وأحمد البوعينين رئيس العلاقات العامة والاعلام ويوسف جواد وإبراهيم مطر وعلي الماجد ورياض المرزوق رئيس اتحاد المحفزين البحريني.

وحظي منتخب الدراجات باستقبال مميز من الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية، حيث قدم الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة الورود للاعبين، وأثنى على العطاء الكبير الذي بذلوه في سبيل مواصلة حصد الإنجازات للمملكة في المحافل الخارجية، معتبرًا الإنجاز الآسيوي بأنه دافع كبير لمواصلة العطاء في الفترة القادمة ومواصلة حصد الإنجازات.

وأعرب رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية عن شكره وتقديره إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على دعم سموهما المتواصل للقطاعين الشبابي والرياضي.

وأشاد الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة بالتعاون الكبير واللامحدود مع اللجنة البارالمبية البحرينية عبر مشاركة لاعبي الدراجة اليدوية السيد نور الوداعي ومشرف علي الغزال في المحفل الآسيوي، مشيدًا بعطاء الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية وحرصه على التعاون الكبير مع الاتحاد والذي أسهم في بروز المشاركة البحرينية في المحفل الآسيوي.

وحقق منتخبنا الوطني للدراجات الميدالية الذهبية بواسطة الدراج أحمد مدن في مسابقة ضد الساعة فردي، واحتل نفس اللاعب المركز 11 في الفردي العام، إضافة إلى زميله أحمد ناصر الذي حقق المركز 13، فيما حصد اللاعب السيد نور جواد الوداعي المركز الرابع في الدراجة اليدوية.