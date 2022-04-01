الحالة يفاجئ المنامة.. والأهلي يتخطى المحرق

محمد بن مسعود - الدمام - فاجأ فريق الحالة الأول منافسه فريق المنامة حينما تغلب عليه بنتيجة (78/‏81)، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء أمس (الخميس) على صالة مدينة خليفة الرياضية لحساب الجولة الأولى من «المربع الذهبي» لدوري زين لكرة السلة، ليضع برتقالي الحالة بفوزه المثير قدّمه الأولى نحو بلوغ المباراة النهائية.

المواجهة ستتجدد للفريقين والتي ستكون الثانية، وذلك يوم (الثلاثاء) المقبل، وعلى إثرها يسعى الحالة بتكرار الفوز لخطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية، فيما المنامة يبحث عن الفوز ولا سواه من أجل إبقاء حظوظه في المنافسة للعب مجددًا عبر مباراة فاصلة يسعى من خلاله الوصول للنهائي.

وشهدت المباراة أداءً مثيرًا خصوصًا من الحالة الذي استطاع حتى الثواني الأخيرة من زمن الفترة الرابعة بالمحافظة على نتيجة تقدّمه بفارق الثلاث نقاط بالرغم من الفرصة التي كانت بيد المنامة من قلب تأخره إلا أنه لم يُحسن استثمارها وإضاعتها ليتعامل الحالة بمثالية مع الزمن المتبقي ليخرج بفوز مفاجئ أسقط به الزعيم المنامي.

وجاءت نتائج الأشواط الأربعة كالآتي: (18/‏20 المنامة، 14/‏21 المنامة، 19/‏23 الحالة، 18/‏26 الحالة)، وبرز في صفوف الحالة براين بتسجيله 26 نقطة، انتوني 22 نقطة، وفي المنامة ديفين بتسجيله 25 نقطة، أحمد سلمان 14 نقطة ومحمد أمير 11 نقطة.

الأهلي يكسب المحرق بفارق 14 نقطة

وفي المباراة الثانية الجماهيرية كسب فريق الأهلي نظيره فريق المحرق بنتيجة (90-76)، ليعلن الأهلي بانتصاره بلوغه المباراة النهائية بعد أن قطع نصف المشوار من أجل المحافظة على اللقب، حيث سيلتقي الفريقان مجددًا في مباراة الجولة الثانية يوم الإثنين المقبل.

وشهدت المباراة انطلاقة متكافئة بين كلا الفريقين سعيًا نحو التقدم والسير قدمًا لكسب الأفضلية خلال اللقاء، إذ استمر سجال تبادل التقدم بالنتيجة مع نهاية الفترة الثالثة، لكن سرعان ما تراجع المحرق في الربع من اللقاء، بالرغم من محاولاته التي واجهت صعوبة وسط مواصلة كتيبة سلة النسور تسيّدها الذي انتهى بفارق 14 نقطة.

وشهدت نتائج الأشواط الأربعة كالآتي: (27-20 الأهلي، 27-18 المحرق، 21-15 الأهلي، 24-14 الأهلي)، وكان أبرز المسجلين بفريق الأهلي نجمه ميثم جميل 22 نقطة، والمحترف أدريان 19 نقطة، وهشام سرحان 15 نقطة، فيما جاء أبرز المسجلين للمحرق المحترفين سيمي مونير 22 نقطة، جاكس 15 نقطة، وبدر عبدالله 14 نقطة.