«عنيد الدار» يجرّد الأهلي من لقب أغلى كؤوس الطائرة

محمد بن مسعود - الدمام - ضرب فريقا داركليب والنصر موعدا في المباراة النهائية لمسابقة كأس سمو ولي العهد للكرة الطائرة، بعدما تخطيا الأهلي والنجمة تواليا في الدور نصف النهائي، وستقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل الجاري.

في مواجهة داركليب والأهلي ضرب «البنفسج» بقوة وجرّد الأهلي من لقبه الذي يحمله عندما هزمه بثلاثة أشواط مقابل شوط، بعد مباراة ماراثونية ومثيرة لم يظهر خلالها لاعبو الأهلي بمستواهم، وتأثر الفريق كثيرًا بسوء استقبال الكرة الأولى وتفوق حوائط الصد للاعبي داركليب الذي ظهر بمستوى رائع جدًا.

وكسب داركليب الشوط الأول 25/‏23، وفي الشوط الثاني واصل داركليب أفضليته ونجح في توسيع الفارق منذ البداية وأنهى الشوط لصالحه بسهولة وبفارق كبير، وسط استسلام واضح من لاعبي الأهلي 25/‏15.

بينما لم تكن عودة الأهلي كافية في الشوط الثاني الذي أنهاه لصالحه 25/‏16 وسط غياب واضح للاعبي دار كليب الذي عاد بقوة في الشوط الرابع ونجح من خلال بداية مثالية في أخذ الأسبقية بفارق كبير جدًا لم يتمكن الأهلي من تقليصه رغم عودته النسبية، إلا أن داركليب عاد وأنهى مقاومة خصمه عندما كسب الشوط الرابع 25/‏18.

وفي المباراة الأولى واصل النصر انتصاراته وحقق فوزًا مستحقًا على حساب النجمة بثلاثة أشواط مقابل شوط بعد أداء رائع جدًا، ليعود النصر من البوابة الكبيرة للوصول للنهائيات المحلية بعد غياب استمر لمواسم عديدة.

ويُعد صعود النصر للمباراة النهائية لمسابقة كأس سمو ولي العهد هذا الموسم بمنزلة عودة للتاريخ، خصوصًا أن النصر من الفرق المحلية صاحبة الإنجازات في هذه اللعبة، وسبق له التتويج بلقب الدوري 12 مرة، وهو الأكثر تتويجًا بعد المحرق، بينما الخليج 365 له تحقيق لقب كاس سمو ولي العهد 8 مرات آخرها يعود للعام 2015.

ونجح النصر في تحجيم قوة خصمه ولعب بالأسلوب المتنوع، في ظل تألق وبروز جميع لاعبيه وفي مقدمتهم المحترف البلغاري كادينكوف مع جاسم تركي ومحمد عمر وحسين الجشي، ومعد الفريق المايسترو حسين الحايكي الذي استثمر جميع اللاعبين وفي مختلف المراكز.

ونجح النصر في إنهاء الشوط الأول لصالحه 25/‏20، بينما عاد النجمة لمعادلة النتيجة في الشوط الثاني 25/‏19، وعاد النصر بقوة في الشوط الثالث بعد تألق حوائط الصد لديه وتفعيل جميع مراكز الهجوم وأنهاه لصالحه 25/‏18، وفي الشوط الرابع واصل النصراوية تألقهم وسط دعم جماهيري كبير لينهي الشوط لصالحه 25/‏23.