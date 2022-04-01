محمد بن مسعود - الدمام - طلبوا من الشيخ الشعراوي رأيه الصريح في الفنان الكبير عادل إمام .. فصدم الجميع بإجابة غير متوقعة

الشيخ الشعراوي تحدث في لقاء سابق له عن ميوله الفنية والرياضية، وكان الحديث عفويا بشكل كبير كما تعودنا عليه دائما.

ومن المعروف عن”الشعراوي” أنه له رأي متزن ومنصف في الفن، ولا يتعامل معه مثل معظم الأئمة والشيوخ.

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وسئل الشيخ عن الأعمال الفنية التي يحب أن يراها، وقال: “اللي يقولولي عليه ولادي إنه كويس ومفيهوش مخالفات ولا مشاهد رقص ولا عري، بتفرج عليه عادي، لكن في حاجات زي إن واحدة متجوزة وتروح تقعد جنب واحد على السرير ده كلام فاضي”.

وأضاف الإمام الشعراوي: “أنا بحب النكتة المهذبة اللي مفيهاش قلة أدب، أنا بتبسط من عادل إمام في مزاولة للأشياء وبحب أتفرج عليه عشان بيضحكني وبحب طريقته في إلقاء النكتة”.

وعبر الشعراوي عن ميوله الرياضية وقال: “أنا بشجع الأهلي، بس مليش في الكرة أوي أنا برضي ولادي بس”.