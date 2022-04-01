هل تساعد القهوة في علاجات الاضطرابات النفسية؟.. دراسة توضح

محمد بن مسعود - الدمام - واكتشف فريق بحثي من الجامعة، كما نقلت مجلة « Nutrients»، أن القهوة بإمكانها التأثير إيجابيًّا على عديد من الاضطرابات النفسية، مثل متلازمة نقص الانتباه وفرط الحركة وتحسين التدهور في الذاكرة. وتعد هذه الدراسة وهي الأولى من نوعها في هذا المجال، لأنها تضمنت إجراء تحليل منهجي حتى على مستوى الخلية. وقد اكتشف الباحثون أن استخدام الكافيين في علاج فرط الحركة لدى الأطفال والبالغين يؤدي إلى تحسين مستوى الانتباه والتركيز والتعلم، وكذلك بعض أنواع الذاكرة، وأن الطرق المقترحة للاستخدام لا تؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم. ويذكر أن باحثين في جامعة ماك ماستر الكندية، أعلنوا في شهر فبراير 2022، أن شرب القهوة له فوائد صحية. وأن الكافيين يساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الجسم من خلال تأثيره في بروتينات «PCSK9» الخاصة، التي تساعد الكبد على إزالة البروتينات الدهنية منخفضة الكثافة من الدم. أخبار قد تهمك

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