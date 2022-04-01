شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات أمن العمرة يتفقّد جاهزية الخطط الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقّد قائد قوات أمن العمرة اللواء محمد بن عبدالله البسامي، جاهزية الجهات الأمنية والمرورية لتنفيذ الخطط الأمنية والمرورية المتعلقة بخطة أمن العمرة لهذا العام 1443 هـ، وشهِد فرضية حية للانتشار الميداني للجهات المشاركة، بحضور القادة الميدانيين.

وشملت جولة قائد قوات أمن العمرة، المواقع والمسارات داخل الحرم وساحاته ومحطات النقل العام كافة، واطلع على آلية تنفيذ الخطط الأمنية المعتمدة لأمن وسلامة وخدمة ضيوف الرحمن.