حريق ضخم في سوق المباركية بالكويت

محمد بن مسعود - الدمام - اندلع حريق ضخم في سوق المباركية، وتكافح فرق الإطفاء في هذه الأثناء لإخماد النيران. وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي جانبًا من الحريق الضخم.
ويقع سوق المباركية في قلب العاصمة الكويت، ويعتبر أقدم أسواق الكويت على الإطلاق، حيث يعود تاريخه إلى أكثر من 120 عامًا.
وذكرت صحيفة القبس أن نحو 50 إطفائيًا يمثلون 5 فرق من قوة الإطفاء العام مع حريق ضخم اندلع في عدد من المحلات التجارية في سوق السلاح بالمباركية.
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