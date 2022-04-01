الصحة: تسجيل 719 إصابة جديدة بكورونا  

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، الخميس أن الفحوصات التي بلغ عددها 5252، أظهرت تسجيل 719 حالة قائمة جديدة، كما تعافت 939 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 546039.
وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 6959 حالة، منها 20 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى و4 حالات تحت العناية، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
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