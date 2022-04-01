برعاية هيئة الترفيه رامز جلال وفندام في رمضان بالمملكة للسنة الثانية على التوالي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نشر المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، البرومو الرسمي لبرنامج “رامز موفي ستار” للفنان رامز جلال.

وعلق تركي آل الشيخ على البرومو، قائلا: “في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة، وفي شهر رمضان المبارك، للسنة الثانية على التوالي، على قناة (إم بي سي) رامز موفي ستار، برعاية هيئة الترفيه”.

كما علق الفنان رامز جلال، على ظهوره مع النجم العالمي فاندام ببرنامج المقالب “رامز موفي ستار” الذي يعرض في شهر رمضان 2022.

ونشر رامز، مقطع فيديو من برومو البرنامج، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: “رامز وفاندام.. هيخلصوا الكلام.. رامز موفي ستار على MBC MASR “.

وظهر في الحلقات عدد من نجوم الفن أبرزهم: عمرو يوسف، أحمد فتحي، هنا الزاهد، عائشة بن أحمد، مايان السيد، غادة عادل، درة، وآخرون.

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وظهر في برومو البرنامج النجم العالمي فان دام، مرتديا نفس الزي الذي يرتديه رامز جلال.

وينتمي البرنامج لنوعية برامج المقالب التي اعتاد رامز جلال على تقديمها كل عام في شهر رمضان، وتم تصويره في العاصمة السعودية الرياض برعاية هيئة الترفيه.