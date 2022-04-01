اليوم قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم «مونديال 2022»

محمد بن مسعود - الدمام - عواصم – (أ ف ب):

يترقب عشاق كرة القدم في مختلف انحاء العالم عملية سحب قرعة مونديال 2022 اليوم الجمعة.

ويقام المونديال في الفترة من 21 نوفمبر الى 18 ديسمبر المقبل.

ولطالما كان سحب القرعة محطة رئيسة في كأس العالم لانها ترسم معالم المنافسات بين مختلف المنتخبات وتكون بمثابة خارطة الطريق اليها في النهائيات.

وكشف الاتحاد الدولي اخيرا بانه تلقى طلبات تقدر بنحو 17 مليونا، لكن المتاح فقط هو مليونا بطاقة لمتابعة المباريات، وستقام المباريات على 8 ملاعب.

يذكر أن النسخة الحالية هي الاخيرة التي تضم 32 منتخبا، لان العدد سيترفع الى 48 منتخبا في البطولة المقبلة عام 2026 المقررة في ثلاث دول وهي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيشارك في النهائيات 32 منتخبا عرفت هوية 29 منها حتى الان وتبقى ثلاث مباريات في ملاحق مختلفة تجمع الاولى بين البيرو خامس اميركا الجنوبية وخامس اسيا (الامارات او استراليا)، وبين نيوزيلندا بطلة اوقيانوسيا وكوستاريكا خامس منطقة كونكاكاف (اميركا الوسطى والشمالية والبحر الكاريبي)، بالاضافة الى الملحق الاوروبي حيث تنتظر ويلز التي تخطت النمسا قبل ايام الفائز من مواجهة اسكتلندا واوكرانيا على ان تقام جميع هذه المباريات في يونيو المقبل.

تفاصيل القرعة

وكانت لجنة تنظيم منافسات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وافقت على تفاصيل أوعية سحب قرعة المنتخبات المشاركة.

واعتمد الاتحاد الدولي على تصنيفه العالمي الصادر أمس الخميس، ويشارك في النهائيات 4.5 منتخبات من آسيا (نصف مقعد يعني خوض أحد المنتخبات ملحقا دوليا)، 5 من إفريقيا، 3.5 من كونكاكاف، 4.5 من أميركا الجنوبية، 0.5 من أوقيانوسيا، 13 من أوروبا وقطر الدولة المضيفة.

وضمن 29 منتخبا تأهلها الى النهائيات وهي:

– اسيا: قطر وإيران وكوريا الجنوبية واليابان والسعودية

– أميركا الجنوبية: البرازيل والأرجنتين والاكوادور والاوروغواي

– أوروبا: ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنكلترا، سويسرا، هولندا، البرتغال، بولندا

افريقيا: غانا، السنغال، المغرب، تونس، الكاميرون

كونكاكاف: كندا والولايات المتحدة والمكسيك

وتشير إجراءات سحب القرعة إلى توزيع 28 منتخبا متأهلا وفقا لمبدأ رياضي معتمد على الأوعية الأربعة (1 ل 4) بناء على التصنيف العالمي. وسيكون منتخب (الدولة المضيفة) في الوعاء الأول تصنيف (A1) بصفته ممثلا للدولة المضيفة.

وسيجري وضع المنتخبات التي تحتل المراكز من 8 ل 15 في التصنيف في الوعاء رقم 2، والفرق التي تحتل المراكز من 16 ل 23 في الوعاء رقم 3، في حين سيضم الوعاء رقم 4 المنتخبات التي تحتل الترتيب من 24 ل 28 إضافة إلى المنتخبين اللذين سيتأهلان من الملحقين الدوليين الحاسمين (آسيا – أميركا الجنوبية/‏ كونكاكاف-أوقيانوسيا)، زائد المنتخب الذي سيتأهل من الملحق الأوروبي.

وسيجري توزيع منتخبات كل اتحاد قاري على المجموعات الثماني، بحيث لا يشارك منتخبان من نفس الاتحاد القاري في مجموعة واحدة، باستثناء أوروبا الممثلة بثلاثة عشر منتخبا، حيث سيتنافس منتخبان أوروبيان في خمس مجموعات من أصل ثمانية.

وعلى الرغم من أن القرعة النهائية ستحدد المجموعات، إلا أن جدول المباريات النهائي سيتم تأكيده بعد توزيع المباريات على الاستادات، وتحديد أوقات المباريات لكل يوم من أيام المنافسات.

ويشارك في عملية سحب القرعة قائدا البرازيل والمانيا كافو ولوثار ماتيوس الفائزين بكأس العالم 2002 و1990 تواليا، بالاضافة الى نجوم اخرين امثال علي دائي (ايران)، جاي جاي اوكوتشا (نيجيريا)، رابح ماجر (الجزائر)، تيم كايهل (استراليا) وعادل مال الله (قطر).

غياب ايطاليا

وسيكون المنتخب الايطالي الغائب الاكبر عن هذه النهائيات وذلك للمرة الثانية تواليا، بعد سقوطه المدوي على ارضه امام مقدونيا الشمالية في الملحق. وكان الاتزوري غاب ايضا عن مونديال روسيا وحدث ذلك للمرة الاولى منذ 60 عاما.

وتوج المنتخب الايطالي بطلا لكأس اوروبا الصيف الماضي بعد صيام دام 53 عاما، لكن مستواه تراجع في الاشهر الاخيرة وفشل في حسم امره في مجموعته حيث كان المركز الاول من نصيب سويسرا.

كما يغيب منتخبان عربيان بارزان هما المصري ونجمه محمد صلاح بعد خروجه بركلات الترجيح امام السنغال في سيناريو مماثل لنهائي كأس الامم الافريقية في فبراير الماضي، والجزائري بطل افريقيا عام 2019 بعد خروجه الدراماتيكي على ارضه امام الكاميرون بالخسارة 1-2 في الثواني الاخيرة من الوقت الممدد في الملحق.