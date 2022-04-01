انطلاق الجولة السادسة لتحدي الحلبة «2000 سي سي» في حلبة البحرين الدولية

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق البطولة المحلية «تحدي حلبة البحرين الدولية 2000 CC» على مضمار حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط»، وذلك يوم الجمعة الموافق الأول من أبريل الجاري في سادس جولاتها للموسم 2022-2021.

وتبدأ الفعاليات اليوم ضمن البطولة المحلية من 5 مساءً وتستمر الإثارة والسباقات حتى 10 مساءً ومن المؤكد أن الجولة السادسة وقبل الختامية ستشهد إثارة كبيرة ومشاركة واسعة، وسيتمكن الجماهير من الحضور وتشجيع سائقهم المفضل مقابل سعر رمزي يبلغ 2 دينار بحريني للكبار و1 دينار بحريني للأطفال من 3 سنوات حتى 12 سنة.

وأبرز المشاركين ضمن بطولة تحدي الحلبة 2000 سي سي في جولتها السادسة رائد حمو بسيارته الهوندا سيفيك ورائد رفيعي بسيارته الهوندا S2000، كما ويشارك ضمن الجولة السادسة كل من الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، ناصر العلوي وماجد حمو وذلك ضمن فئة المحترفين، أما الفئة الثانية من البطولة هناك تنافس أيضا على اللقب، حيث يتصدرها أندرياس بويلو مع معاذ الزهراوي. ويبكي بويلو وعلي المنصوري يشاركان في الجولة السادسة أيضًا.

لا تفوتوا حضور البطولة المحلية «تحدي حلبة البحرين الدولية 2000 CC» التي تنطلق على مضمار الحلبة الداخلية، لتشجيع سائقيكم المفضلين على مضمار حلبة البحرين الدولية.

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