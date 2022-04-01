سمو الشيخ خليفة بن علي يزور رابطة المحترفين الإماراتية

محمد بن مسعود - الدمام - واصل نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة عقد اجتماعاته مع النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية عبدالله بن ناصر الجنيبي، في مقر الرابطة بالعاصمة الإماراتية – أبوظبي، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه للاتحاد الإماراتي لكرة القدم. وحضر اللقاء عضوا مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم أيمن الفردان ومحمد رشدان.
وجاء الاجتماع ضمن إطار العلاقات الوطيدة التي تجمع الاتحادين الشقيقين، وتعزيزًا لسبل التعاون المختلفة في مجالات الإدارة الاحترافية لكرة القدم، إذ اطلع سموه والوفد المرافق على البرامج والأنشطة التي تقوم بها رابطة المحترفين الإماراتية، بالإضافة إلى أبرز المشاريع الخاصة باستراتيجيتها للفترة الزمنية 2020-2030. واطلع الوفد البحريني خلال اللقاء على الهيكل التنظيمي للرابطة، وآلية إدارة المسابقات من مختلف الجوانب وأبرزها الفنية والتنظيمية والتسويقية والإعلامية، علاوة على تراخيص وتطوير الأندية.
وأشاد سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، بالعمل القائم في رابطة المحترفين الإماراتية، مثنيًا على جهود رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن ناصر الجنيبي، وجميع القائمين على الرابطة، ومؤكدًا الدور البارز لها في التنظيم المميز لدوري أدنوك للمحترفين، ومشيرًا إلى أن هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات والتجارب مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يعزز سبل التطوير المنشود لقطاع كرة القدم في البلدين الشقيقين.
وتبادل نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى آل خليفة، في ختام اللقاء، الهدايا التذكارية مع رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية عبدالله بن ناصر الجنيبي.
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