د. عبدالرحمن سيف: مستمـرون بالدعـم ونقدّر احتضان المواهـب الناشئة

محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت «بطولة BBK السادسة والعشرون المفتوحة للتنس للناشئين 2022» نجاحًا مبهرًا وملفتًا للانتباه على أكثر من صعيد إداري وفني وتنظيمي وإعلامي، وكذلك على مستوى إبراز ورعاية واحتضان نخبة من المواهب الصغيرة الواعدة، التي تبشر بالخير وينتظرها مستقبل زاهر في هذا الميدان الرياضي، ولا يخفى على المتابعين لهذا الحدث الرياضي المهم الذي اختتم في مساء أمس الأول تحت رعاية الدكتور عبدالرحمن علي سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت بأنه جاء في هذا العام متزامنًا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لبنك البحرين والكويت وذكرى مرور 50 عامًا على تأسيسه، مما أكسب البطولة المشاركة الواسعة والطابع النوعي والاستثنائي، حيث التنوع في تقدم البرامج والفعاليات والمسابقات للناشئين من الجنسين.

ومن جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت الدكتور عبدالرحمن سيف بجهود نادي البحرين للتنس في الارتقاء بلعبة التنس في المملكة، مشيدًا في الوقت ذاته بمبادرات النادي المستمرة في احتضان وتطوير فئة الناشئين مما يسهم في تحقيق الاستدامة للعبة في البحرين بشكل عام، وقال سيف في تصريح صحفي على هامش ختام البطولة بأن بنك البحرين والكويت يقدم الدعم للنادي منذ أكثر من 25 عامًا، وسيستمر في تقديمه لإيمانه بجهود هذا النادي المستمرة في خدمة المجتمع من خلال رياضة التنس، واحتضانه للعديد من المواهب الناشئة التي تستحق الدعم والمساندة.

وأعرب الدكتور عبدالرحمن سيف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت راعي حفل الختام عن بالغ سعادته بما شاهده من تنظيم رائع وإدارة راقية ومتميزة لختام حفل البطولة الذي احتوى جميع نجوم هذا الحدث الرياضي، إضافة إلى ما شهدته مباراة نهائي الأولاد ومباراة نهائي الفتيات من حضور جماهيري كبير، وقد كان مؤثرًا في النجاح الذي تحقق في ظل تفاعله مع المباراتين النهائيتين وتشجيعه للاعبين، كما أشاد الدكتور عبدالرحمن سيف بما قدّمه اللاعبون في مباراتي نهائي البطولة من مستوى فني متطور، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح في البطولات المقبلة.

بن هندي يشيد بالتنظيم والمستوى الفني

حرص مستشار جلالة الملك المفدى لشئون الشباب والرياضية صالح عيسى بن هندي المناعي على الحضور في اليوم الختامي ومشاركة إخوانه في تتويج الأبطال ودعمهم، وقد أعرب عن بالغ ارتياحه وسعادته الغامرة لما لمسه من تطور متنامي للبطولة على المستوى التنظيمي وفيما يخص إقبال اللاعبين الناشئين على المشاركة، مشيدًا بالمستوى التنظيمي والفني الكبيرين الذي ظهرت عليه بطولة بنك البحرين والكويت المفتوحة للتنس للناشئين في نسختها السادسة والعشرين.

وقال مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون الشباب والرياضية صالح عيسى بن هندي المناعي في ختام الحفل «إن هذا النجاح والتميز الذي تحققه البطولة من عام إلى آخر وبشكل متنامٍ، هو في الواقع ليس بالأمر الغريب على نادي البحرين للتنس الذي عوّدنا على مثل هذه النجاحات وهو يعمل بشكل مستمر وبكل طاقاته من أجل تطوير اللعبة في مملكة البحرين ورفع مستوى المسابقات من الناحية التنظيمية، واختتم حديثه، متمنيًا للنادي المزيد من النجاح والتميز في مختلف البطولات التي ينظمها سنويًا.

المقلة يؤكد المضي في طريق التميز

أكد رئيس نادي البحرين للتنس خميس المقلة بأن النادي سيواصل العمل في طريق النجاح والتميز في تنظيم البطولات بمختلف مستوياتها وفئاتها، مؤكدًا على أن النادي وبفضل ما يحظى به من دعم من قبل القيادة الرشيدة وعلى رأسها جلالة الملك المفدى، وبفضل الشراكات والرعاية من قبل الشركات المحلية وفي مقدمتهم بنك البحرين والكويت، سيستمر ويمضي قدما في طريق التميز، كما سيواصل نادي البحرين للتنس مسيرته الناجحة في تطوير اللعبة وفي الاهتمام بفئة الناشئين وتطويرها والعمل على تنظيم مختلف البطولات التي من شأنها أن تسهم في تطور اللعبة وزيادة عدد ممارسيها في المملكة.

وأكد المقلة على أن بطولة هذا العام شهدت مشاركة غير مسبوقة، حيث بلغ عدد المشاركين في البطولة 266 لاعبًا ولاعبة، تنافسوا جميعهم في 10 مسابقات في الزوجي والفردي على مدى أسبوعين، حيث قدّموا مباريات جميلة ومنافسات قوية في جميع المباريات، وتوج المقلة حديثه مهنئا بنك البحرين والكويت بمناسبة احتفاله بمرور 50 عامًا على تأسيسه، و50 عامًا من النجاحات المتواصلة للبنك، كما هنّأهم بما حققوه من نتائج مالية قوية في العام الماضي ومتمنيًا لهم المزيد من النجاح.

حسام سعيد بفوزه بالبطولة

أعرب اللاعب الناشئ أحمد حسام عن سعادته بتحقيق لقب فردي مسابقة تحت 18 سنة، ولقب الزوجي مع زميله شادى محمد، مؤكدًا أنه سيواصل العمل للبناء على ما حققه من نتائج مميزة في البطولة.

وقال حسام الذي خاض المباراة النهائية أمام اللاعب علي داريون بأن المباراة كانت صعبة ومثيرة، لافتًا إلى أنه قابل منافسًا قويًا وشرسًا، وأنه سعيد بالتفوق عليه والحصول على لقب البطولة، وأشاد حسام بالتنظيم في البطولة، متمنيًا أن تتواصل إقامة البطولات للناشئين بشكل مستمر لمساعدة اللاعبين على تطوير مستوياتهم.

بطلة الفتيات تؤكد صعوبة النهائي

أكدت بطلة فئة الفتيات تحت 18 سنة اللاعبة الهولندية صوفيا ديبور على صعوبة المواجهة الختامية التي جمعتها مع الفلبينية ايرا كورال، معربة عن سعادتها بأن الفوز كان من نصيبها في ختام المباراة. وأضافت ديبور أن البطولة بشكل عام كانت جيدة وشهدت مباريات قوية منذ انطلاقتها، حيث كان التأهل إلى النهائـي صعبًا جدًا، نظرًا لمواجهتها مجموعــة من اللاعبات المميزات في الأدوار السابقة.