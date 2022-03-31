سحب جوائز جمهور بطولة خالد بن حمد لكمال الأجسام

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية للجمهور الكريم عن اجراء سحب لجوائز بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لكمال الأجسام والتي تم السحب عليها بعد الساعة السادسة من مساء امس الخميس الموافق 31 من شهر مارس الجاري.

والجوائز عبارة عن عضويات سنوية وشهرية مقدمة من صالة S.W.A.T الرياضية، وصالة بيستس وصالة فيتنس فاكتوري، حيث تم السحب على هذه الجوائز أمس من خلال البث المباشرة عبر حساب الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية في الانستغرام @Bahrainbodybuilding.fedration.

ووجه الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية الشكر والامتنان الجزيلين للصالات الرياضية التي قدمت دعمها لبطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة سواء التي قدمت جوائز للاعبين أو للجماهير التي سيتم السحب عليها مساء اليوم، وهو ما يؤكد العلاقة الطيبة التي تجمع الاتحاد بمختلف الصالات والأندية الرياضية والتي من شأن هذه العلاقة التعاون في تطوير رياضة كمال الأجسام على مستوى المملكة، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الشراكة ساهمت في تحقيق النجاح لبطولة سموه الأولى التي شهدت أقوى المنافسات على مسرح قاعة الشيخ عبدالعزيز آل خليفة بجامعة البحرين وأظهرت العديد من المواهب والخامات المميزة والتي سيكون لها شأن في هذه الرياضة في المستقبل القريب.