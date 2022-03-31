شكرالله يدير نهائي تصفيات أوقيانوسيا لكأس العالم

محمد بن مسعود - الدمام - أدار الحكم الدولي المونديالي نواف شكرالله، مباراة منتخبي نيوزيلندا وجزر السولومون، والتي أقيمت الأربعاء 30 مارس 2022 على استاد حمد الكبير بالدوحة، ضمن إطار نهائي تصفيات أوقيانوسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
ويأتي التكليف الدولي لحكمنا نواف شكرالله ضمن إطار سلسلة من التكليفات التي تسند إلى حكامنا، بما يعكس المكانة الرائدة للصافرة البحرينية، إذ يعد شكرالله من نخبة الحكام الآسيويين، وسبق له المشاركة في إدارة كأسي عالم على التوالي 2014 و2018.
وتعتبر المباراة النهائية لتصفيات أوقيانوسيا مؤهلة إلى مواجهة صاحب المركز الرابع في تصفيات اتحاد الكونكاكاف، في مباراة الملحق المؤهل للمونديال.
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