منافسة قوية في اليوم الأول للبطولة الإقليمية الثانية للتنس للناشئين

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت يوم أمس منافسات البطولة الاقليمية الثانية للتنس للناشئين تحت 14 سنة وتحت 16 سنة، التي ينظمها الاتحاد البحريني للتنس في الفترة من 30 مارس الماضي إلى 1 ابريل الجاري، بمشاركة كل من الاتحاد الكويتي للتنس، الاتحاد السعودي للتنس، أكاديمية الظهران للتنس بالإضافة إلى الاتحاد البحريني للتنس.

وتم تقسيم المشاركين في البطولة إلى 4 مجموعات في كل فئة، حيث شهدت ملاعب الاتحاد أمس اقامة مجموعة كبيرة من المباريات في جميع المجموعات وأسفرت نتائجها على النحو التالي:

في المجموعة «A» لمسابقة تحت 14 سنة، فاز اللاعب أحمد حسام الدين على اللاعب لوكاس دبليو 6/‏1 و6/‏0، وفاز اللاعب علي الحامد على اللاعب مسعود ميدوه 6/‏1 و6/‏4.

وفي المجموعة «B» لنفس الفئة، فاز اللاعب مروان جناحي على اللاعب ماكس 6/‏2 و6/‏0، كما فاز محمد العوضي على عبدالرزاق الحنابي 6/‏2 و6/‏4، وتغلب محمد العوضي ايضا على مروان جناحي 6/‏0 و6/‏2، وفاز اللاعب انيكا على اللاعب عبدالرزاق الحنابي 7/‏6 و6/‏3، كما تغلب انيكا على اللاعب ماكس بعد انسحاب الاخير في المجموعة الاولى.

وفي المجموعة «c»، فاز اللاعب فيصل مسيح على الهندي شريا 6/‏3 و6/‏2، كما فاز اللاعب علي عايش على اللاعب شريا 6/‏2 و6/‏2، وتغلب اللاعب عبدالرحمن عبدالله على اللاعب ميناتو 6/‏0 و6/‏1، فيما فاز اللاعب فيصل مسيح على ميناتو 6/‏1 و6/‏3.

وفي المجموعة «D»، تمكن اللاعب أحمد السيد من الفوز على مهدي الابراهيم 6/‏3 و6/‏2.

وضمن منافسات المجموعة «A» لفئة تحت 16 سنة، فاز اللاعب يعقوب محمد على شادي منير 6/‏3 و6/‏1، وعوض منير خسارته بالفوز على اللاعب جابر عبدالعال 6/‏4 و6/‏1.

وفي المجموعة «B»، فاز اللاعب فارس التوبلي على اللاعب محمد الشبيب 6/‏2 و5/‏2 بعد انسحاب الشبيب للاصابة، وفاز اللاعب حسين الشطي على اللاعب عيسى علي 6/‏2، 2/‏6 و11/‏9، كما تغلب اللاع عيسى علي على اللاعب محمد شبيب 7/‏6 و3/‏0 عد انسحاب شبيب للاصابة، وتغلب اللاعب حسين الشطي على فارس التوبلي 0/‏6، 6/‏1 و10/‏7.

وفي منافسات المجموعة «C»، فاز اللاعب بدر ادريس على أمجد بوخاري 6/‏0 و6/‏0، كما خسر إدريس أمام اللاعب محمد الجشي 6/‏0 و6/‏0، وفاز اللاعب عيسى القطاع على اللاعب محمد الجشي 6/‏0 و6/‏3، كما فاز القطاع على اللاعب برناف 6/‏0 و6/‏1، وخسر برناف أمام أمجد بخاري 6/‏3 و6/‏2.

وتختتــم اليوم الجمعة منافسات البطولة، حيث ستقام مباريات نصف النهائي والنهائي للفئتين.