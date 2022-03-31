منافسة قوية في اليوم الأول للبطولة الإقليمية الثانية للتنس للناشئين

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت يوم أمس منافسات البطولة الاقليمية الثانية للتنس للناشئين تحت 14 سنة وتحت 16 سنة، التي ينظمها الاتحاد البحريني للتنس في الفترة من 30 مارس الماضي إلى 1 ابريل الجاري، بمشاركة كل من الاتحاد الكويتي للتنس، الاتحاد السعودي للتنس، أكاديمية الظهران للتنس بالإضافة إلى الاتحاد البحريني للتنس.
وتم تقسيم المشاركين في البطولة إلى 4 مجموعات في كل فئة، حيث شهدت ملاعب الاتحاد أمس اقامة مجموعة كبيرة من المباريات في جميع المجموعات وأسفرت نتائجها على النحو التالي:
في المجموعة «A» لمسابقة تحت 14 سنة، فاز اللاعب أحمد حسام الدين على اللاعب لوكاس دبليو 6/1 و6/0، وفاز اللاعب علي الحامد على اللاعب مسعود ميدوه 6/1 و6/4.
وفي المجموعة «B» لنفس الفئة، فاز اللاعب مروان جناحي على اللاعب ماكس 6/2 و6/0، كما فاز محمد العوضي على عبدالرزاق الحنابي 6/2 و6/4، وتغلب محمد العوضي ايضا على مروان جناحي 6/0 و6/2، وفاز اللاعب انيكا على اللاعب عبدالرزاق الحنابي 7/6 و6/3، كما تغلب انيكا على اللاعب ماكس بعد انسحاب الاخير في المجموعة الاولى.
وفي المجموعة «c»، فاز اللاعب فيصل مسيح على الهندي شريا 6/3 و6/2، كما فاز اللاعب علي عايش على اللاعب شريا 6/2 و6/2، وتغلب اللاعب عبدالرحمن عبدالله على اللاعب ميناتو 6/0 و6/1، فيما فاز اللاعب فيصل مسيح على ميناتو 6/1 و6/3.
وفي المجموعة «D»، تمكن اللاعب أحمد السيد من الفوز على مهدي الابراهيم 6/3 و6/2.
وضمن منافسات المجموعة «A» لفئة تحت 16 سنة، فاز اللاعب يعقوب محمد على شادي منير 6/3 و6/1، وعوض منير خسارته بالفوز على اللاعب جابر عبدالعال 6/4 و6/1.
وفي المجموعة «B»، فاز اللاعب فارس التوبلي على اللاعب محمد الشبيب 6/2 و5/2 بعد انسحاب الشبيب للاصابة، وفاز اللاعب حسين الشطي على اللاعب عيسى علي 6/2، 2/6 و11/9، كما تغلب اللاع عيسى علي على اللاعب محمد شبيب 7/6 و3/0 عد انسحاب شبيب للاصابة، وتغلب اللاعب حسين الشطي على فارس التوبلي 0/6، 6/1 و10/7.
وفي منافسات المجموعة «C»، فاز اللاعب بدر ادريس على أمجد بوخاري 6/0 و6/0، كما خسر إدريس أمام اللاعب محمد الجشي 6/0 و6/0، وفاز اللاعب عيسى القطاع على اللاعب محمد الجشي 6/0 و6/3، كما فاز القطاع على اللاعب برناف 6/0 و6/1، وخسر برناف أمام أمجد بخاري 6/3 و6/2.
وتختتــم اليوم الجمعة منافسات البطولة، حيث ستقام مباريات نصف النهائي والنهائي للفئتين.
كانت هذه تفاصيل خبر منافسة قوية في اليوم الأول للبطولة الإقليمية الثانية للتنس للناشئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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