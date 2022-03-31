بن هندي وعبدالرحمن سيف يتوجان أبطال بطولة BBK للناشئين للتنس

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية الدكتور عبدالرحمن علي سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت، وبحضور صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون الشباب والرياضة، السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، السفيرة ماريا باز كورتيز سفيرة جمهورية الفلبين لدى مملكة البحرين، خميس محمد المقلة رئيس مجلس إدارة النادي، الدكتور فيصل الموسوي، عبدالله عبدالسلام عبدالرحيم رئيس الاتحاد البحريني للترايثلون عضو اللجنة الأولمبية البحرينية، وعدد كبير من كبار الشخصيات ومدراء بنك البحرين والكويت والاتحاد البحريني للتنس، ووسط أجواء احتفالية جميلة أختتمت مساء أمس الأول الأربعاء بطولة BBK المفتوحة للناشئين في التنس.

وشهد الختام إقامة المباراتين النهائيتين من نسخة البطولة التي تقام ضمن الاحتفالية باليوبيل الذهبي لبنك البحرين والكويت، كما شهد حفل الختام فعاليات متعددة بمناسبة الإحتفال باليوبيل الذهبي لبنك البحرين والكويت وذكرى مرور 50 عاما على تأسيسه، شملت جوائز تشجيعية للاعبين وتقطيع كعكة تحمل شعار اليوبيل الذهبي، وبدأ برنامج الحفل بالمباراة النهائية لمسابقة الفردي سن 18 سنة، وفاز فيها اللاعب أحمد حسام على منافسه علي داريون بنتيجة 6-3 و6-4، وبعدها أقيمت المباراة الرئيسية على كأس الفردي للفتيات سن 18 سنة، حيث فازت الهولندية صوفيا دي بيور على منافستها الفلبينية إيرا كورال بنتيجة 6- 2 و6-3 وقدمت اللاعبتان نهائي قوي استمتع به الجمهور.

وبعد الكلمات الترحيبة تفضل الدكتور عبدالرحمن علي سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت وصالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون الشباب والرياضة، والسفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، والسفيرة ماريا باز كورتيز سفيرة جمهورية الفلبين لدى مملكة البحرين، وخميس محمد المقلة رئيس مجلس إدارة النادي، وعبدالله عبدالسلام عبدالرحيم رئيس الاتحاد البحريني للترايثلون عضو اللجنة الأولمبية البحرينية بتقديم الكؤوس والجوائز التشجيعية لكل الفائزين، وبمناسبة اليوبيل الذهبي لبنك البحرين والكويت قدم البنك جوائز عينية لكل المشاركين وقسائم مشتريات لكل الفائزين.