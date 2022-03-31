عبدالله عبدالكريم يخطف صدارة بطولة أرض المرح الرمضانية للبولينج

محمد بن مسعود - الدمام - خطف اللاعب عبدالله عبدالكريم صدارة ترتيب لاعبي المجموعة (A) ببطولة أرض المرح الرمضانية للبولينج والتي تحمل في هذا العام اسم بطولة المؤسس تقديراً وعرفاناً لمؤسسي مركز أرض المرح المغفور لهم بإذن الله الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل خليفة والشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة ومرتضى قدرت راستي، حيث نجح عبدالله من رفع رصيده إلى 2055 نقطة في المركز الأول ومتفوقاً على اللاعب الفلبيني Emerson الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 2035، فيما تقدم اللاعب السعودي سلطان المصري للمركز الثالث بتسجيله 1948 نقطة، ثم الامريكي Dante بالمركز الرابع 1889 نقطه، وتلاه عيسى تقى بالمركز الخامس 1874 نقطه، ثم الفليبيني JM بالمركز السادس 1737 نقطه، وعيسى خالد بالمركز السابع 1694 نقطه، واحمد فريد بالمركز الثامن 1254 نقطه، فيما جاء علي الماس بالمركز التاسع 1218 نقطة، وخلفه محمد مريد بالمركز العاشر 1164 نقطة.

وسجل اللاعب السعودي سلطان المصري أعلى محاولة في اليوم الرابع لحساب المجموعة (A)، حيث تمكن من تسجيل 716 نقطة.

وعلى صعيد لاعبي المجموعة (B) واصل اللاعب خالد سمير صدارته للترتيب برصيد 1806، فيما صعد اللاعب الفليبيني Euly للمركز الثاني بتسجيله 1783 نقطة، ومتقدماً على اللاعب عبدالله عارف الذي صعد للمركز الثالث برصيد 1700 نقطة، فيما تراجع الفليبيني Jake للمركز الرابع برصيد 1657 نقطة، تلاه عيسي اكبري بالمركز الخامس 1656 نقطة، وفليبيني Edison بالمركز السادس 1649 نقطه، ثم احمد عيسى بالمركز السابع 1519 نقطه، والفليبيني Ronald بالمركز الثامن 1205 نقطه، ومواطنه Dexter بالمركز التاسع 1139 ، فيما جاء حسين بوشهري بالمركز العاشر 1093 نقطه.

حصل على جائزة أعلى محاولة لمجموعة B احمد الانصاري بتسجيله 630 نقطة.