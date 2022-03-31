اليوم ختام الموسم بإقامة بطولة عز الخيل لقفز الحواجز

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة تنطلق صباح اليوم الجمعة منافسات بطولة عز الخيل لقفز الحواجز وتقام منافساتها على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالرفه، ويتوقع أن تشهد البطولة العاشرة والختامية أقوى المنافسات وأشدها في الميدان نظرا للجاهزية العالية.

وستنطلق فعاليات البطولة عند الساعة 8:00 من صباح اليوم الجمعة بأولى المسابقات وهي المسابقة الاولى لفئة الناشئين المستوى الأول (مسابقة التأهل لمرحلة التمايز) وهي مسابقة جولة مع جولة تمايز ضد الزمن للمتعادلين على المركز الأول وارتفاع الحواجز 100 سم، سرعة المسلك 350 متر/‏دقيقة، المسابقة الثانية فئة الناشئين المستوى الثاني (مسابقة على مرحلتين) وارتفاع الحواجز 110 سم سرعة المسلك 350 متر/‏دقيقة، المسابقة الثالثة فئة المبتدئين من العموم المستوى الأول، وهي (مسابقة على مرحلتين) وارتفاع حواجزها 115 سم وسرعة المسلك 350 متر/‏دقيقة، المسابقة الرابعة للمتقدمين (مسابقة حاجز الجوكر) وإرتفاع حواجزها 125 سم، سرعة المسلك 350 متر/‏دقيقة، والمسابقة الخامسة فئة المتقدمين المستوى الثالث مسابقة السرعة وارتفاع حواجزها 135 سم، سرعة المسلك 350 متر/‏ دقيقة والمسابقة السادسة وهي أهم وأقوى المسابقات المسابقة الكبرى جولتين على مسلكين مختلفين ضد الزمن وارتفاع حواجزها 145 سم، سرعة المسلك 350 متر/‏دقيقة.

جناحي ترفع الشكر والامتنان لسمو رئيس الاتحاد

رفعت هدى جناحي صاحبة شركة عز الخيل لمستلزمات الفروسية جزيل شكرها وعميق امتنانها للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وعلى رأسه سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة على الدعم الكبير واللامحدود الذي يقدمه لرياضة قفز الحواجز بالمملكة، وجهود سموه الحثيثة التي ترجمت على أرض الواقع من خلال ما تشهده هذه الرياضة من تطور وارتقاء في مستويات الفرسان وجيادهم.

وأضافت جناحي «نحن في شركة عز الخيل نفتخر ونعتز بعلاقتنا المميزة مع الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، ورعايتنا السنوية لاحدى بطولات موسم قفز الحواجز هذه الرياضة الجميلة والتي تحظى بمشاركة واسعة من الفرسان والفارسات من مختلف الاسطبلات المحلية نابعة من إيماننا التام بأهمية الشراكة المجتمعية ومن أجل تحقيق أهداف مجلس ادارة الاتحاد ومن أجل رياضة الخيل البحرينية فهي أرثنا وعراقتنا ورياضة الآباء والأجداد، سنواصل بإن الله هذه الشراكة الناجحة، وأنا على ثقة تامة بأن بطولة عز الخيل وهي البطولة الختامية لموسم مغاير ومثير شهدنا فيه مستويات فنية راقية وبروز العديد من الفرسان على الساحة ستكون بطولة رائعة وختام المسك بإذن الله، وشكرنا موصول للجنة المنظمة لبطولات ومسابقات القفز وجميع المنظمين الذين يبذلون جهودا جبارة في الميدان من أجل استحضار كافة عوامل النجاح للمسابقات ويعملون بلا كلل ولا ملل ويخصلون في واجباتهم ومهامهم، ولا بد أن نشيد بالدور الكبير للمكتب الاعلامي ومركز المعلومات لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وعلى رأسه توفيق الصالحي وجميع منتسبي مكتب سموه من طاقم اعلامي والذي حرص على ابراز مسابقات بطولات القفز بصورة رائعة ونشرها في مختلف وسائل الصحافة والاعلام، ودور الفرسان والاسطبلات المحلية في موسم فعلاً كان استثنائيًا حتى البطولة القبل الأخيرة الأسبوع الماضي بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والتي شهدت تنافسا عالي المستوى ترجمة لما وصلت إليه رياضة القفز بالمملكة من مستويات راقية ومتطورة».

الطموح مسك الختام

الفارس المتميز أحمد أكبر أكد أن طموح اليوم سيكون ختام المسلك وقال «بإذن الله سندخل آخر بطولات ومسابقات الموسم بكل جاهزية واستعداد وسنحقق ما نطمح إليه، بطولة اليوم ستكون قوية والجميع سيسعى لتحقيق أفضل النتائج فيها، تدربت جيدًا في الفترة الماضية ولله الحمد المعنويات والاستعدادات في أفضل مستوياتها، أتمنى للجميع التوفيق لقد كان موسمًا مثيرًا وشهد مشاركات خارجية على مستواي الشخصي وتحقيق نتائج مشرفة للوطن الحبيب وهذا ما سأسعى له دائمًا».

الهاشلي: ستكون بطولة قوية ومثيرة تنافسيًا

الفارس المتميز أحمد الهاشلي أعرب عن سعادته لما شهده الموسم من منافسات مثيرة طوال بطولاته ومسابقاته، وقال «كان موسمًا مثيرًا وشهد تنافس عالي المستوى، اليوم نحن على مشارف الختام في بطولة عز الخيل، وهي بطولة عادة ما تكون مميزة وقوية، لقد تدربت جيدا خلال الفترة الماضية من أجل الوصول لمنصات التتويج التي ستكون صعبة هذه المرة على الجميع والطريق لها يتطلب الكثير من الانتباه والتركيز، الارتفاعات أعلى من بقية البطولات والمسابقات الماضية، بالنسبة لي بإذن الله سأكون في أعلى مستويات الجاهزية، النتائج التي حققتها في بطولات هذا الموسم كانت رائعة ومازلت أطمح بالكثير، أتمنى التوفيق للجميع اليوم والشكر موصول لمجلس ادارة الاتحاد الملكي وعلى رأسه سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة واللجان العاملة على المجهود الجبار الذي بذلوه طوال الموسم».

عبدعلي: سنشهد ختامًا مثيرًا

وصف مصمم المسالك الدولي حسن عبدعلي أن بطولة عز الخيل الختامية لموسم قفز الحواجز ستكون بطولة قوية وستشهد العديد من المفاجآت وقال عبدعلي في تصريحه «الاستراتيجية التي وضعناها مع الأخوة مصممي المسالك الدوليين ساهمت في رفع سمتوى الفرسان فنيًا وطورتهم لمستويات أفضل حتى نهاية الموسم، ونهدف من ذلك أيضا تجهيزهم للمشاركات الخارجية التي من خلالها يمثلون الوطن ويرفعون رايته وهو ما يسعدنا ويثلج صدورنا جميعًا بأن نقطف الثمار التي زرعناها، أما بالنسبة لبطولة اليوم فبلا شك مع الختام ورفع الحواجز لأعلى المستويات ستكون الاثارة والتشويق حاضرتان في الميدان، وسنشهد العديد من المفاجآت».