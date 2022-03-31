صراع قوي على كؤوس فيصل بن راشد وعيسى بن فيصل و«stc» والملاك والروضة

محمد بن مسعود - الدمام - يختتم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الجمعة نشاط سباقات الموسم الجاري 2021/‏2022 بتنظيم السباق الـ27 والختامي والذي سيقام على كأس سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وكأس نجله سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة، وكؤوس شركة «stc»، وكأس البحرين الذهبي، وكأس الملاك، وكأس الروضة، وكأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.

وسيشهد السباق الختامي مشاركة 88 جوادًا وسط توقعات بمنافسات قوية في ظل مشاركة مجموعة من الجياد القوية في الخيل العربية والنتاج المحلي والمستورد والتي ستتنافس للفوز بآخر كؤوس الموسم وجوائزها المالية، وذلك بدءًا من الشوط الأول الذي سيقام على كأس الروضة لخيل البحرين العربية الأصيلة لمسافة 1800 متر والجائزة 1500 دينار وبمشاركة 7 جياد.

ويقام الشوط الثاني على كأس سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 1400 متر والجائزة 3000 دينار وبمشاركة 9 جياد.

ويقام الشوط الثالث على كأس شركة «stc» لجياد الدرجات الثالثة والرابعة والمبتدئات «إنتاج محلي» مسافة 1600 متر والجائزة 4000 دينار وبمشاركة 12 جوادًا.

ويقام الشوط الرابع على كأس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل لجياد سباق التوازن مسافة 1800 متر والجائزة 3000 دينار وبمشاركة كبيرة بلغت 18 جوادًا.

ويقام الشوط الخامس على كأس شركة stc لجياد الفئة الثانية «مستورد» مسافة 1000 متر مستقيم والجائزة 6000 دينار وبمشاركة 13 جوادًا.

ويقام الشوط السادس على كأس الملاك لجياد الدرجة الأولى «إنتاج محلي» مسافة 2000 متر والجائزة 8000 دينار وبمشاركة 7 من الجياد القوية في سباقات النتاج المحلي.

صراع ذهبي

ويقام الشوط السابع على كأس البحرين الذهبي «برعاية شركة stc» لجياد الدرجة الأولى «مستورد» مسافة 2000 متر والجائزة 10000 دينار وبمشاركة 10 جياد، حيث يعتبر من الأشواط القوية في السباق الختامي نظرًا لمشاركة عدد من الجياد القوية التي تتمتع بمستويات وتصنيفات عالية وإنتصارات وأبرزها الحصان «طوارق» لأسطبل فيكتوريوس وبقيادة كامرون نوبل الساعي لاستعادة انتصاراته القوية بعدما حل ثانيًا وثالثًا في كأسي الملك وولي العهد.

قمة الختام

وتتجه الأنظار صوب الشوط الثامن والأخير الذي سيقام على كأس سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة والمخصص للفئة الأولى من جياد الدرجة الأولى «مستورد» مسافة 1600 متر والجائزة 12 ألف دينار وبمشاركة 12 من الجياد التي الخليج 365 لها التنافس فيما بينها وحققت إنتصارات وأبرز المرشحين الحصان «يوسيني» ملك عبدالله فوزي ناس وبقيادة كامرون نوبل والذي الخليج 365 له الفوز بالتفوق على منافسيه اليوم في مشاركته الأخيرة، وكذلك الحصان «بيوتشامب بيجنال» ملك KHK ريسنغ، والحصان «باي لاين» لإسطبل العاديات واللذين يسعيان لاستعادة انتصاراتهما بعدما حققًا مراكز متقدمة خلال مشاركاتهما هذا الموسم، وكذلك الحصان «إكو سيستم» ملك إم كي آر وبقيادة إبراهيم نادر الذي حقق المراكز الثلاثة الأولى خلال مشاركاته الأخيرة.