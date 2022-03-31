اخبار الخليج – جمعية البحرين للفنون التشكيلية تنتخب الشيخة مروة رئيسا لها

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت الشيخة مروة بنت راشد آل خليفة رئيسة جمعية «البحرين للفنون التشكيلية»، إثر انتخابها رئيساً للجمعية، عن سعادتها لنيلها هذا المنصب، مؤكدة أن الإدارة الجديدة ستسعى جاهدة لبحث سبل التعاون المشترك بين الجمعية والمجلس الوطني للفنون برئاسة معالي الشيخ راشد بن خليفة بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون الرئيس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشكيلية.

‎وأكدت الشيخة مروة بنت راشد، بعد الإعلان عن مجلس الإدارة الجديدة، أن الجمعية ستعمل خلال الفترة القريبة المقبلة بتنظيم عدد من البرامج والفعاليات والتي من شأنها تنشيط العلاقة فيما بين الجمعية وأعضائها والمساهمة الفعالة في عملية النهوض بالفن فكرياً وثقافياً بالإضافة إلى تيسير سبل مشاركة الفنان البحريني في المساحات الفنية محلياً وعربياً وعالمياً.

‏‎يذكر أن الجمعية العمومية لجمعية البحرين للفنون التشكيلية انعقدت في 27 مارس 2022 لانتخاب أعضاء هيئتها الإدارية للفترة (2022-2024).