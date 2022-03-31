رعايتي تدشن موقعها الإلكتروني ومتجر التبرعات

تحت رعاية مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، رئيس مجلس إدارة جمعية الطب المنزلي بمنطقة المدينة المنورة «رعايتي»، أقيم حفل تدشين وإطلاق موقع الجمعية الإلكتروني الجديد، ومتجر التبرعات على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار اهتمام الجمعية بتطوير منظومتها الإلكترونية وتحسين وجودها الرقمي؛ ليمثل مرجعية معلوماتية شاملة حول الجمعية، وتحقيق سرعة الوصول للمعلومات المطلوبة عن الجمعية، وشمول هذه المعلومات كافة البرامج والمشاريع والأنشطة التي تنفذها الجمعية أو تشارك بها.

كما يعطي الموقع بإطاره الجديد رؤية واضحة وشاملة عن إنجازات الجمعية ورصد تطورها العملي لإعطاء صورة صادقة عن تقدمها في خدمة مجتمع مدينة رسول الله -صلى الله عليه وسلم. حضر الحفل اللواء الطبيب أحمد بن عبدالعزيز البريدي مدير مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، وسعادة الدكتورة عائشة إبراهيم الصغير، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية العلمية للرعاية الصحية المنزلية رئيس اللجنة الوطنية للرعاية الصحية المنزلية – المجلس الصحي السعودي، وعدد من مسؤولي المستشفى وممثلي جهات أخرى.

في بداية حفل التدشين رحب معالي الدكتور عبدالعزيز السراني خلال الكلمة الافتتاحية بالحضور والجهات المشاركة، وأوضح معاليه أن «رعايتي» تسعى لمواكبة التحول الرقمي في المملكة بجميع تعاملاتها: تماشيًا مع توجه حكومتنا الرشيدة من خلال الاستفادة من التطور التقني لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل، بما يسهم في تحقيق رؤية 2030 التي أكدت على تطوير العمل الخيري والارتقاء به لخدمة المستفيدين من القطاع غير الربحي.

وأضاف السراني أن تدشين المتجر الإلكتروني يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للجمعية وفتح قناة جديدة للتبرعات، بحيث يستطيع المتبرع الدخول إلى متجر «رعايتي» (www.reayaty.sa)، واستعراض مشاريع وبرامج الجمعية واختيار ما يناسبه من أوجه الدعم بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى إمكانية معرفة الحسابات البنكية للجمعية للتبرع من خلالها.

مشيرًا معاليه إلى أن جمعية الطب المنزلي بالمدينة المنورة «رعايتي» تعمل على المساهمة في توفير الرعاية الصحية وتقديم خدمات اجتماعية متنوعة للمرضى طريحي الفراش الذين لا يستطيعون الوصول إلى المنشآت الطبية بمنطقة المدينة المنورة. هذا وقد جرى في نهاية الحفل توقيع عدة مذكرات تفاهم بين جمعية الطب المنزلي مع كل من: مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة (قسم الرعاية المنزلية)، من ثم التوقيع مع الجمعية السعودية العلمية للرعاية الصحية المنزلية، واختتم الحفل بالتوقيع مع جمعية تنمية وتطوير المسؤولية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة.