أسبوع خليجي لصحة الفم والأسنان في الحرث

دشن مساعد مدير مستشفى الحُرّث العام للشؤون الإدارية والمالية، الأخصائي حسن محزري، أمس، فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان 2022 تحت شعار «صحتي تبدأ من فمي». وأوضح رئيس قسم الأسنان، الدكتور أحمد حامظي، أن تنظيم هذه الفعالية يؤكد أهمية تفعيل العمل الوقائي لخفض نسب الإصابة بأمراض الفم والأسنان لدى الأطفال وكل أفراد المجتمع من خلال التوعية المستمرة.

وأضاف «الحامظي» أن اعتماد الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليجي تنفيذ للقرار الصادر عن وزراء الصحة بدول المجلس في مؤتمرهم الـ65، الذي عقد بجنيف في 2008، والمتضمن الموافقة على الخطة الخليجية لرعاية صحة الفم والأسنان، والتركيز على أهمية العمل الوقائي، لخفض نسبة الإصابة بأمراض الفم والأسنان.

قد اشتملت الفعاليات على نشرات توعوية ورسومات توضيحية حول الأمراض التي قد تصيب الفم، وكذلك منشورات حول كيفية المحافظة على الأسنان، وطرق التنظيف السليمة، بالإضافة إلى لوحات إرشادية وتوعوية، للحرص على صحة الفم والأسنان، تم عرضها على شاشات المستشفى.