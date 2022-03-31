أسبوع خليجي لصحة الفم والأسنان في الحرث

وأضاف «الحامظي» أن اعتماد الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليجي تنفيذ للقرار الصادر عن وزراء الصحة بدول المجلس في مؤتمرهم الـ65، الذي عقد بجنيف في 2008، والمتضمن الموافقة على الخطة الخليجية لرعاية صحة الفم والأسنان، والتركيز على أهمية العمل الوقائي، لخفض نسبة الإصابة بأمراض الفم والأسنان.
قد اشتملت الفعاليات على نشرات توعوية ورسومات توضيحية حول الأمراض التي قد تصيب الفم، وكذلك منشورات حول كيفية المحافظة على الأسنان، وطرق التنظيف السليمة، بالإضافة إلى لوحات إرشادية وتوعوية، للحرص على صحة الفم والأسنان، تم عرضها على شاشات المستشفى.
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