غذاؤك في رمضان لتوعية مرضى مستشفى صامطة العام

دشن مساعد مدير مستشفى صامطة العام للشؤون الإدارية والمالية، م. حسن مباركي، فعاليات المبادرة التثقيفية «غذاؤك في رمضان» التي ينظمها قسم التغذية العلاجية بالمستشفى، والهادفة لتثقيف وتوعية المرضى والمراجعين بنوعية الغذاء المناسب في شهر رمضان المبارك. وأفاد رئيس قسم التغذية العلاجية، محمد مدخلي، بأن الفعالية تهدف إلى توعية المرضى والمراجعين بنوعية الغذاء الصحي، والتعامل الأمثل لمرضى السكري والكوليسترول في الشهر الفضيل. وقدمت عدد من أخصائيات التغذية العلاجية بالمستشفى شرحًا مفصلًا عن نوعية الأغذية الصحية التي تقلل من العطش في شهر رمضان مثل الأطعمة ذات الكربوهيدرات المرتفعة، بالإضافة إلى تقديم المشورة الصحية للمراجعين والزوار، وتوزيع الهدايا والمنشورات الرقمية الموضحة طرق التغذية الصحيحة والسليمة خلال الشهر المبارك على الحضور.



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